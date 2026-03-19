15-годишен талант на Манчестър Юнайтед впечатлява Англия

Феновете на Манчестър Юнайтед няма да имат възможност да видят Джей Джей Гейбриъл в мач от Висшата лига на „Олд Трафорд“ този сезон, затова немалка част от 2516-те зрители, които го наблюдаваха при победата с 3:2 над Съндърланд за ФА Къп при младежите, побързаха да си направят селфи с него.

Причината е, че той навърши 15 години едва през октомври и не отговаря на правилото на Висшата лига, според което футболистите трябва да са навършили 15 години до 31 август на съответния сезон, за да имат право да играят. С други думи – трябва да са в последната година на училище.

Именно това прави Гейбриъл толкова специален талант.

Въпреки че все още е ученик и физически отстъпва на повечето си съотборници и съперници, той редовно се откроява на терена.

Победата над Съндърланд, която класира Юнайтед за полуфинал на „Олд Трафорд“ срещу Кристъл Палас, не беше най-силният му мач. Двата отбора ще се срещнат и на финала за Купата на Висшата лига до 18 години следващия месец. Въпреки това Гейбриъл създаде няколко магически момента – асистенция с едно докосване към Чидо Оби, която можеше да доведе до ранен гол, както и прецизен пас към Джуниър Браун за победното попадение. В края на мача той впечатли и с техничен пробив, който го изведе на стрелкова позиция.

Именно затова феновете го търсеха за снимки след последния съдийски сигнал, а името му беше аплодирано най-силно преди началото на срещата.

Треньорите в школите обикновено избягват да отличават отделни играчи, за да не ги поставят под излишно напрежение. Но както при Макс Дауман от Арсенал – 16-годишният най-млад голмайстор в историята на Висшата лига – така и при Гейбриъл вниманието е неизбежно.

През август той беше в ложата на директорите със семейството си за мача срещу Арсенал, а през декември бе заснет със сър Алекс Фъргюсън по време на двубоя с Уест Хем. Това не е случайно – от Манчестър Юнайтед са наясно, че трябва да убедят младия талант да обвърже бъдещето си с клуба.

През лятото ръководството положи сериозни усилия да го задържи, включително с участието на техническия директор Джейсън Уилкокс.

Въпреки това интересът към него от страна на водещи европейски клубове остава сериозен.

Гейбриъл е лидер при голмайсторите във Висшата лига до 18 години, като има 10 гола в последните си девет мача. Той е сред най-силно представящите се играчи в отбора, воден от Дарън Флетчър. Рубен Аморим вече го включи в тренировки с първия тим, макар и реакцията му да беше по-скоро умерена.

Самият Флетчър обаче не крие възхищението си:

„Не мога да кажа нищо друго освен най-доброто за Джей Джей. Той има невероятно семейство и подкрепа. Изключително сме щастливи, че е част от клуба. Около него има много шум и това е напълно заслужено. Той е много талантлив, работи здраво и обича футбола. Има светло бъдеще, но най-важното е да продължи да се развива“, каза Флетчър.

Историята показва, че ранните успехи не винаги са гаранция за бъдещето. Но в същото време често са знак за изключителен талант. Засега Гейбриъл ще продължи да играе при юношите до 18 години, където има още какво да постигне. Не е далеч обаче моментът, в който ще получи шанс и при мъжете – нещо, което мнозина вече очакват с нетърпение.