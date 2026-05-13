Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари

Министерският съвет отмени последното решение за прехвърляне на дейностите за обработка срещу комари към Българската агенция по безопасност на храните. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова на брифинг след заседанието на кабинета. Причината, по думите ѝ, са установени правни и процедурни пречки около обществената поръчка и опасения за заобикаляне на закона.

Ивкова обобщи хронологията по темата, като припомни, че Министерството на здравеопазването е възложител на обществена поръчка, обявена на 22 декември 2025 г., с цел обработка на комарните популации. В хода на процедурата е постъпил сигнал, след който – по време на служебното правителство – на 9 април е отменено решението за класиране на участниците.

Впоследствие е образувано производство в Комисията за защита на конкуренцията, което допълнително усложнява процеса.

"Миналата седмица, на 7 май, служебното правителство е взело решение за прехвърляне на бюджета за изпълнение на тези ДДД действия за обработка на комарните популации — за прехвърляне на този бюджет към Българската агенция по безопасност на храните, която да проведе тези мероприятия", събщи Ивкова.

След анализа на новия редовен кабинет обаче Министерството на земеделието и храните е установило, че Агенцията не разполага с практически капацитет да изпълни тези дейности.

"След встъпване в длъжност на редовен кабинет, колегите от Министерството на земеделието и храните съвсем коректно са направили анализ на това дали е практически възможно провеждането на тези мероприятия за обработка на комарните популации от Българската агенция по безопасност на храните, като е установено, че това не е възможно. Включително и на експертно ниво за тази невъзможност са били предоставени информации и преди взимане на решение", поясни тя.

Освен това е отчетен и сериозен правен риск – възможно заобикаляне на Закона за обществените поръчки заради висящото производство в Комисията за защита на конкуренцията.

"Тъй като има образувано производство в КЗК, всъщност с прехвърлянето на средствата от Министерството на здравеопазването към Българската агенция по безопасност на храните има риск от заобикаляне на Закона за обществените поръчки. Поради тази причина, за да се предприемат само законосъобразни действия, днес Министерският съвет взе решение, с което се отмени решението, което е взето на 7 май, т.е. миналата седмица", посочи Ивкова.

Тя подчерта, че към момента ситуацията остава критична от гледна точка на общественото здраве, тъй като забавянето на обработките срещу комари може да доведе до риск за населението.

"В момента в много бърз порядък канализираме законосъобразните възможности, така че да няма риск за общественото здраве", заяви здравният министър.

Уточни, че правителството ще търси и дългосрочно решение, за да не се повтаря ежегодно същият проблем с провеждането на ДДД мерките срещу комарите.

