СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая „Петрохан“

Християна Димитрова
Чете се за: 02:27 мин.
една гилза открита огледа хижа петрохан
Снимка: Архив
Депутатите не приеха създаването на временна комисия, която да разследва дейността на групата, функционирала в района на бившата хижа „Петрохан". Предложението на ДПС включваше да бъде разследвана също и дейността и финансирането на „Национална агенция за контрол на защитените територии”, свързана с лица и организации. 61 депутати гласуваха „за", 5 се въздържаха, а 123 депутати са „против".

От ПБ гласуваха против с мотив, че подобни комисии ядат парламентарно време и превръщат дебата в политически нападки.

Петър Витанов, „Прогресивна България": „Ние няма да подкрепим създаването на такава и подобна временна комисия, използвана за политически пиар“.

Калин Стоянов, ГЕРБ-СДС: „Г-н Божанов нарече смъртта на 6 човека бутафория и глупост. Издаването на оръжия за определено лице се е налагало да си смени постоянният адрес от София в Монтана и така да става по-лесно. Отговорите на тези въпроси можем да намерим със създаването на такава комисия."

Божидар Божанов, „Демократична България": „Ние ще подкрепим създаването на такава комисия. В мотивите има откровени глупости и лъжи. Един пример - Христо Иванов не познава никакви лами и не е консултирал нищо с тях. Атаките срещу КПКОНПИ са с ясни мотиви - това са министрите, които атакуваха купуването на гласове."

От ДПС подкрепиха комисията с мотивът, че само истината ще успокои обществото.

Станислав Анастасов, ДПС: „Къде в проекта на решение или мотивите прочетохте нещо за ПП или ДБ? Вие се разпознахте, защото през цялото време говорите, че това е атака към вас?“

Николай Денков, „Продължаваме промяната": „Това е една огромна човешка трагедия, която беше използвана по най-грозния, вулгарен и отвратителен начин от ИТН в предварителната подготовка за кампанията за изборите и за това ИТН бяха наказани и ги няма в тази зала. Ако продължавате по същия път - и вас няма да ви има в тази зала."

