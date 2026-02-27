Мартин Минчев с гол за Краковия

Българинът Мартин Минчев вкара гол, но това не помогна на неговия отбор Краковия, който загуби у дома с 2:3 от Пяст Гливице в среща от 23-тия кръг на полската Екстракласа.

Минчев влезе като резерва в 59-ата минута и се разписа в 76-ата за 2:1.

Това е четвърти гол на българина за сезона и негов първи от октомври насам.

Пяст Гливице успя да обърне с голове на Хорхе Феликс и Михал Храпек и да спечели с 3:2.

Краковия заема 7-о място в класирането с 33 точки.