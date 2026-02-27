Драма прати Фиорентина на осминафиналите в Лигата на конференциите

Фиорентина се класира за 1/8-финалите на Лигата на конференциите по драматичен начин. След като имаше аванс от 3:0 след успех в Полша преди седмица, днес състава от Флоренция загуби със същия резултат като домакин на Ягелония. След продълженията пък “виолетовите” загубиха с 2:4, но това беше достатъчно за тях да елиминират съперника си с общ резулттат 5:4.

В редовното време в герой за гостите от Полша се превърна Бартош Мажурек, който отбеляза хеттрик. 19-годишният талант бе точен на два пъти през първата част, а малко след подновяването на играта изравни общия резултат. Развръзката дойде в двете продължения от по 15 минути. Тогава Фиорентина набързо върна два гола чрез Фаджоли и автогол на Романчук. Ягелония не се предаде и чрез Имас направи 4:2 в своя полза.

Самсунспор също си осигури в следващата фаза, след като записа успех с 4:0 над Шкендия от Република Северна Македония. Турският тим спечели и първата среща преди седмица с 1:0.

Словенският Целие също намери място в следващата фаза след нова победа с 3:2 над Дрита от Косово. Резултатът от първа та среща бе същия и така Целие стигна до общ резултат от 6:4.

Хърватският шампион Риека осъществи обрат за домакинска победа с 3:1 над кипърския Омония (Никозия) в реванша помежду им от плейофите на Лигата на конференциите. Така тимът се класира за осминафиналите на турнира с общ резултат 4:1.