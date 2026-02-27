БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двукратният финалист Фиорентина ще се изправи срещу полския Ракув на осминафиналите на Лигата на конференциите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Първите двубои в осминафиналната фаза ще се изиграят на 12 март, а реваншите са насрочени за 19 март.

двукратният финалист фиорентина изправи полския ракув осминафиналите лигата конференциите
Снимка: БТА
Слушай новината

Двукратният финалист Фиорентина ще се изправи срещу полския Ракув в турнира Лигата на конференциите, а английският Кристъл Палас ще спори с АЕК Ларнака (Кипър) за място в четвъртфиналите. Това отреди жребият за осминафиналите в надпреварата, теглен днес в Нион, Швейцария.

Единственият италиански представител в надпреварата - Фиорентина, е финалист от две поредни издания - през 2023 и 2024 година.

За хърватския шампион Риека беше отреден сблъсък с френския Страсбург, а носителят на титлата в Полша - Лех Познан, ще срещне Шахтьор Донецк (Украйна).

Първите двубои в осминафиналната фаза ще се изиграят на 12 март, а реваншите са насрочени за 19 март.

Финалът ще се състои на 27 май на „Ред Бул Арена“ в Лайпциг, Германия.

Осминафинали в Лигата на конференциите (12 и 19 март):

Лех Познан (Полша) - Шахтьор Донецк (Украйна)
АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Спарта Прага (Чехия)
Кристъл Палас (Англия) - АЕК Ларнака (Кипър)
Фиорентина (Италия) - Ракув (Полша)
Самсунспор (Турция) - Райо Валекано (Испания)
Целие (Словения) - АЕК Атина (Гърция)
Сигма Оломоуц (Чехия) - Майнц 05 (Германия)
Риека (Хърватия) - Страсбург (Франция)

Четвъртфинали (9 и 16 април):

1. Лех Познан (Полша) / Шахтьор Донецк (Украйна) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) / Спарта Прага (Чехия)
2. Кристъл Палас (Англия) / АЕК Ларнака (Кипър) - Фиорентина (Италия) / Ракув (Полша)
3. Самсунспор (Турция) / Райо Валекано (Испания) - Целие (Словения) / АЕК Атина (Гърция)
4. Сигма Оломоуц (Чехия) / Майнц 05 (Германия) - Риека (Хърватия) / Страсбург (Франция)

Полуфинали (30 април и 7 май):

1. Победител от четвъртфинал 1 / Победител от четвъртфинал 2
2. Победител от четвъртфинал 3 / Победител от четвъртфинал 4

Гледайте новините и в Метрото Metro
#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ФК Фиорентина

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
3
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
5
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
6
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Европейски футбол

Кристъл Палас стигна до осминафиналите в Лигата на конференциите
Кристъл Палас стигна до осминафиналите в Лигата на конференциите
Драма прати Фиорентина на осминафиналите в Лигата на конференциите Драма прати Фиорентина на осминафиналите в Лигата на конференциите
Чете се за: 01:52 мин.
Лил продължава към осминафиналите в Лига Европа Лил продължава към осминафиналите в Лига Европа
Чете се за: 01:02 мин.
ПАОК приключи в Лига Европа без Десподов ПАОК приключи в Лига Европа без Десподов
Чете се за: 01:55 мин.
Роби Кийн: Отборът се представи страхотно във втория мач Роби Кийн: Отборът се представи страхотно във втория мач
Чете се за: 01:22 мин.
Хендрик Бонман: Бяхме близо Хендрик Бонман: Бяхме близо
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева
Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
По света
КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ