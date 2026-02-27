Двукратният финалист Фиорентина ще се изправи срещу полския Ракув на осминафиналите на Лигата на конференциите

Първите двубои в осминафиналната фаза ще се изиграят на 12 март, а реваншите са насрочени за 19 март.
Двукратният финалист Фиорентина ще се изправи срещу полския Ракув в турнира Лигата на конференциите, а английският Кристъл Палас ще спори с АЕК Ларнака (Кипър) за място в четвъртфиналите. Това отреди жребият за осминафиналите в надпреварата, теглен днес в Нион, Швейцария.
Единственият италиански представител в надпреварата - Фиорентина, е финалист от две поредни издания - през 2023 и 2024 година.
За хърватския шампион Риека беше отреден сблъсък с френския Страсбург, а носителят на титлата в Полша - Лех Познан, ще срещне Шахтьор Донецк (Украйна).
Първите двубои в осминафиналната фаза ще се изиграят на 12 март, а реваншите са насрочени за 19 март.
Финалът ще се състои на 27 май на „Ред Бул Арена“ в Лайпциг, Германия.
Осминафинали в Лигата на конференциите (12 и 19 март):
Лех Познан (Полша) - Шахтьор Донецк (Украйна)
АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Спарта Прага (Чехия)
Кристъл Палас (Англия) - АЕК Ларнака (Кипър)
Фиорентина (Италия) - Ракув (Полша)
Самсунспор (Турция) - Райо Валекано (Испания)
Целие (Словения) - АЕК Атина (Гърция)
Сигма Оломоуц (Чехия) - Майнц 05 (Германия)
Риека (Хърватия) - Страсбург (Франция)
Четвъртфинали (9 и 16 април):
1. Лех Познан (Полша) / Шахтьор Донецк (Украйна) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) / Спарта Прага (Чехия)
2. Кристъл Палас (Англия) / АЕК Ларнака (Кипър) - Фиорентина (Италия) / Ракув (Полша)
3. Самсунспор (Турция) / Райо Валекано (Испания) - Целие (Словения) / АЕК Атина (Гърция)
4. Сигма Оломоуц (Чехия) / Майнц 05 (Германия) - Риека (Хърватия) / Страсбург (Франция)
Полуфинали (30 април и 7 май):
1. Победител от четвъртфинал 1 / Победител от четвъртфинал 2
2. Победител от четвъртфинал 3 / Победител от четвъртфинал 4