Двукратният финалист Фиорентина ще се изправи срещу полския Ракув на осминафиналите на Лигата на конференциите

Двукратният финалист Фиорентина ще се изправи срещу полския Ракув в турнира Лигата на конференциите, а английският Кристъл Палас ще спори с АЕК Ларнака (Кипър) за място в четвъртфиналите. Това отреди жребият за осминафиналите в надпреварата, теглен днес в Нион, Швейцария.

Единственият италиански представител в надпреварата - Фиорентина, е финалист от две поредни издания - през 2023 и 2024 година.

За хърватския шампион Риека беше отреден сблъсък с френския Страсбург, а носителят на титлата в Полша - Лех Познан, ще срещне Шахтьор Донецк (Украйна).

Първите двубои в осминафиналната фаза ще се изиграят на 12 март, а реваншите са насрочени за 19 март.

Финалът ще се състои на 27 май на „Ред Бул Арена“ в Лайпциг, Германия.

Осминафинали в Лигата на конференциите (12 и 19 март):

Лех Познан (Полша) - Шахтьор Донецк (Украйна)

АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Спарта Прага (Чехия)

Кристъл Палас (Англия) - АЕК Ларнака (Кипър)

Фиорентина (Италия) - Ракув (Полша)

Самсунспор (Турция) - Райо Валекано (Испания)

Целие (Словения) - АЕК Атина (Гърция)

Сигма Оломоуц (Чехия) - Майнц 05 (Германия)

Риека (Хърватия) - Страсбург (Франция)

Четвъртфинали (9 и 16 април):

1. Лех Познан (Полша) / Шахтьор Донецк (Украйна) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) / Спарта Прага (Чехия)

2. Кристъл Палас (Англия) / АЕК Ларнака (Кипър) - Фиорентина (Италия) / Ракув (Полша)

3. Самсунспор (Турция) / Райо Валекано (Испания) - Целие (Словения) / АЕК Атина (Гърция)

4. Сигма Оломоуц (Чехия) / Майнц 05 (Германия) - Риека (Хърватия) / Страсбург (Франция)

Полуфинали (30 април и 7 май):

1. Победител от четвъртфинал 1 / Победител от четвъртфинал 2

2. Победител от четвъртфинал 3 / Победител от четвъртфинал 4