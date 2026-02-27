ПАОК приключи в Лига Европа без Десподов

Кирил Десподов и ПАОК приключиха своето участие в Лига Европа през този сезон. Гърците, които бяха без контузения българин, отстъпиха при гостуването си на Селта с 0:1 във втория мач от плейофите.

Тимът от Солун допусна поражение и в първата среща, загубена с 1:2 на свой терен. Така „Двуглавите орли“ отпадат след 1:3 в общия резултат. Точен за испанците бе Уилиът Сведберг, който вкара в 63-та минута. Към момента Десподов ще отсъства между три и четири седмици.

Белгийският Генк си осигури място в 1/8-финалите на Лига Европа, след като елиминира Динамо Загреб. Хърватите спечелиха гостуването си с 3:1 в редовното време на реванша и така се стигна до продължения, след като Генк бе стигнал до същия успехв Загреб. Белгийците показаха по-здрави нерви и изравниха до 3:3 в двете части по 15 минути и продължават напред с общ резултат 6:4.

Нотингам Форест загуби с 1:2 домакинството си на Фенербахче реванша от плейофите в Лига Европа, но авансът от 3:0 преди седмица в Истанбул изстреля англичаните към следващата фаза на надпреварата. Турският гранд поведе с две попадения на Керем Актюркоглу, но точен удар на Калъм Хъдсън-Одой в 68-ата минута сложи точка на спора.

Болоня записа нова победа с 1:0 над гостуващия Бран в реванша помежду им. Единственото попадение бе дело на Жоао Марио в 56-ата минута. Така италианците продължиха напред в турнира с общ резултат 2:0.