Роби Кийн: Отборът се представи страхотно във втория мач

Спорт
Можехме да вкараме повече голове, допълни наставникът на Ференцварош, който си гарантира място на осминафиналите в Лига Европа.

Роби Кийн: Отборът се представи страхотно във втория мач
Снимка: startphoto.bg
Роби Кийн не спести своите похвали към Ференцварош след класирането на осминафиналите в Лига Европа. На „Групама Арена“ унгарците отказаха Лудогорец с 2:0 във втория мач от плейофите и в общия резултат се оказаха по-добри след 3:2, за да продължат напред. Наставникът на отбора от Будапеща е на мнение, че успехът е могъл да бъде още по-изразителен.

След жребия кой би си помислил, че ще стигнем толкова далеч? Кой би си помислил, че ще бъдем на осминафиналите на Лига Европа? Мачовете срещу Порто или Брага вече ме вдъхновяват: невероятно чувство е, че ни предстоят още два мача“, каза той.

Комбинация от всичко това - воля, организация, тактика. Преди мача всички около мен бяха нервни, но някак си запазих спокойствие. Знаех, че ще имаме шансове, а също така бях сигурен, че спирането на двамата ни нападатели ще бъде сериозен проблем за българските защитници. И така се оказа. Отборът се представи страхотно във втория мач. Можехме да вкараме повече голове, имахме възможности“, завърши Кийн.

Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
Разградчани дадоха отпор, но унгарците сложиха край на европейската...
Чете се за: 05:47 мин.
#Роби Кийн #ФК Ференцварош #УЕФА Лига Европа 2025/26

