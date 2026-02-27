БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Французите преодоляха Цървена звезда в плейофите.

Лил продължава към осминафиналите в Лига Европа
Слушай новината

Лил си гарантира място на осминафиналите в Лига Европа. Французите надиграха Цървена звезда при гостуването си след 2:0 в мач от плейофите. Сърбите спечелиха първия двубой с 1:0, но френският тим взе своето на реванша.

Оливие Жиру откри резултата още в 4-ата минута, а попадението на Нейтън Нгой в първото продължение довърши домакините.

Селтик стигна до успех с 1:0 като гост на Щутгарт, но германците имаха преднина от 4:1 преди седмица в Глазгоу, което ги изпрати в следващата фаза. Единственото попадение в двубоя падна още в първата минута и бе дело на Люк Маккауън.

След изпълнение на дузпи Панатинайкос елиминира Виктория (Пилзен). Реваншът в Чехия завърши 1:1 в редовното време и продълженията, но при дузпите гърците ликуваха с 4:3. Първата среща завърши отново с равенство 2:2.

