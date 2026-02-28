БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Тодоровден събира стотици в Бачево с конски кушии и водосвет

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
У нас
Днес отбелязваме Тодоровден – празник, свързан с конете, здравето и настъпващата пролет. Традициите са особено живи в разложкото село Бачево, където празничната програма включва водосвет, ритуално захранване на конете и зрелищни конски кушии.

„Позволявайте да честя на всички, които обичат конете, този красив български празник“, каза Иван Наков, собственик на конна база в селото.

Той припомни, че това е ден, в който стопаните извеждат животните си, за да видят как са презимували и да направят равносметка за грижите през студените месеци.

„По принцип, това е празник, който се набляга повече на народностния характер на празник, а не толкова на спортно-техническия“, обясни Наков.

По традиция младите булки, омъжени през изминалата година, захранват конете с царевица и захар, а най-личната невеста намазва бузите на стопанина с червено яйце за здраве и берекет.

Празничният ден в Бачево започва с водосвет за здравето на конете, след което следват кушиите – едни от най-красивите и очаквани в страната. Следобед тържествата продължават с музика и народни веселия, които събират местни жители и гости от региона.

Вижте повече в прякото включване на Станислава Николова.

#Тодорвден #кушии

