От 1 март започва миене на столични улици и булеварди

Чете се за: 02:37 мин.
У нас
март започва миене столични улици булеварди
Снимка: БГНЕС/Архив
Столичната община започва миене с автоцистерни от 1 март, след ръчно почистване на уличната мрежа от наносите след зимните обработки против заледяване, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Дейностите започват в районите "Средец" и "Оборище" на ключови улици и места за обществено ползване в централната градска част - бул. "Цар Освободител" – от пл. "Независимост" до бул. "Васил Левски"; пл. "Народно събрание"; ул. "15-ти ноември"; пл. "Независимост"; пл. "Атанас Буров"; пл. "Княз Александър I"; прилежащата на сградата на Народното събрание, на храм-паметника "Св. Александър Невски" и на Паметника на Незнайния воин територия – пл. "Александър Невски".

Миенето с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, алеи и други места за обществено ползване е възложено за периода от 1 до 5 март по предварително определени маршрути, които позволяват дейността да се извършва при осигуряване на пътната безопасност.

Успоредно с това, по улиците на София продължават активно и ръчните дейности по почистване на наносите след зимната обработка против заледяване на пътните платна. В днешния ден са почистени участъци на територията на районите "Кремиковци", "Красно село", "Овча купел", "Красна поляна", "Люлин", "Витоша" и "Банкя".

Столичният инспекторат осъществява засилен контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, в съответствие с извършващите се дейности. Дейностите ще се извършват от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат във връзка с прогнозите за задържане на топло време в следващите няколко дни.

Столичната община за пръв път през септември 2025 г. включи в графика за миене от фирмите по чистотата емблематичната улица "Малко Търново", съобщи тогава кметът на София Васил Терзиев.

"Чистотата е онова малко нещо, което определя как се чувстваш в града - дали вървиш спокойно или се ядосваш на прах, боклуци и неприбрани листа. Днес, като кмет, нося отговорността този град да изглежда така, че всеки да се чувства у дома си", заяви кметът Терзиев.

