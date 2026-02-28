БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
ЦСКА ще затвърждава добрите впечатления срещу Септември

Спорт
Ботев Враца-Берое и Добруджа-Черно море са останалите срещи в съботния ден от програмата на Първа лига.

ЦСКА ще затвърждава добрите впечатления срещу Септември
Снимка: startphoto.bg
23-ият кръг в Първа лига продължава с три мача в съботния ден. От 12:30 часа Ботев Враца ще бъде домакин на Берое, а от 15:00 ч. Добруджа ще приеме Черно море, докато Септември ще домакинства на ЦСКА от 17:30 ч.

„Армейците“ влизат в кръга, заемайки четвъртото място в класирането със стабилни изяви. Футболистите на Христо Янев се отличават с добро представяне в защита, като в последните си четири мача имат три поредни сухи мрежи и едва един допуснат гол през 2026 година. Септември спечели в предишния кръг срещу Монтана с 1:0, но срещу „червените“ задачата пред столичния тим изглежда значително по-трудна.

В Добрич домакините ще се опитат да продължат добрия си старт на пролетния дял. Отборът, воден от Ясен Петров, демонстрира сериозно израстване и все още няма допуснат гол през 2026 г.

Черно море, който заема петата позиция, изпитва трудности в нападение – варненци имат само едно попадение през пролетта и все още чакат първа победа след подновяването на шампионата.

Във Враца Ботев приема Берое в сблъсък между два тима, които търсят изход от колебливата си форма. Старозагорци се разделиха със звездата си Алберто Салидо, който премина в Лудогорец, и ще трябва да компенсират липсата му.

Домакините също не впечатляват в последните кръгове и ще се стремят да прекъснат негативната си серия.

