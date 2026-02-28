БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Герои от легендарната снимка, на която капитанът Нако Чакмаков е вдигнат от съотборниците си с шампионския трофей от 1948 г., ще бъдат поставени пред сектор „А“.

ЦСКА увековечава първите си шампиони с паметник пред новия стадион
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

ЦСКА ще увековечи първите шампиони на клуба с паметник пред новия стадион „Българска армия“. Герои от легендарната снимка, на която капитанът Нако Чакмаков е вдигнат от съотборниците си с шампионския трофей от 1948 г., ще бъдат поставени пред сектор „А“. Там ще намери място и монументът на великия Димитър Пенев, който почина на 3 януари. Инициативата за кръщаване на улица и алея на името на Стратега вече събра над 1500 подписа, въпреки нормативните ограничения в Столична община.

Междувременно работата по новия терен стартира с подравняване на 2/3 от площта откъм сектор „В“. Ирландската фирма SIS Pitches ще започне изграждането на игрището в понеделник, като оставащата 1/3 ще изисква тежка техника за сектор „А“. Домът на ЦСКА ще разполага с модерна дренажна система, способна да отводнява дори при продължителни дъждове чрез допълнителни помпи, компресори и термо-помпени групи.

Системата ще може да обогатява почвата с кислород и да регулира температурата ѝ, като ще се контролира чрез 12 специализирани сензора за влажност, соленост и кислород в кореновата система на тревата. Това ще позволи автоматично или ръчно да се поддържат оптимални условия за хибридното тревно покритие, което комбинира естествена трева със зашити изкуствени влакна. Тревната смес е специално подбрана от водещи европейски доставчици според климатичните особености на България.

Подобна технология е използвана за половината терени на Световното първенство в Катар през 2022 г., а SIS Pitches е партньор при изграждането на игрища за клубове като Манчестър Сити, Барселона и Ривър Плейт.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА

