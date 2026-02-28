Хулио Веласкес: Ако не внимаваме със Спас Делев, ще ни създаде много проблеми

Хулио Веласкес сподели за какво трябва да внимават в Левски за предстоящия мач от Първа лига срещу Локомотив София. Старши треньорът на „сините“ отбеляза, че трябва да са внимателни със Спас Делев, който е сред най-добрите в редиците на „червено-черните“.

Испанецът сподели какво е здравословното състояние на неговия тим преди срещата от 23-ия кръг, която ще се изиграе утре (неделя).

„Нямам представа какво знаят хората, но ще ви кажа реалната ситуация. Тренираме абсолютно нормално и всички участват в процеса, с изключение на двама футболисти – Карл Фабиен, който няма да тренира няколко седмици заради контузия. Другият е Рилдо. Утре ще видите какви ще са промените. Много са факторите за контузии – такива, които можеш да контролираш, и такива, които са извън твоя контрол. Фабиен е добро момче, добър човек и е жалко за контузиите му. Тренира добре. Истина е, че не можем да разчитаме постоянно на него още от миналия сезон. В последния мач ми хареса как се включи, но истината е такава. Медицинският щаб и клубът търсят причините и решенията на тази ситуация. Истина е, че не е добре за него, както и за целия отбор, че не можем да разчитаме на него. Това се случва понякога“, започна той.

Наставникът говори повече и за очакванията си в мача срещу столичните „железничари“.

„Локомотив София е боеспособен и здрав отбор. Доста футболисти играят зад линията на топката. Личи си, че работят върху статичните положения. Доста силни са в тази част на играта. Последният им мач беше отложен. В двата мача преди отложения им мач доста определящо беше състоянието на терена. Наясно сме с това. Имаме уважение към противника. Ще пристигнат на нашия стадион, за да ни затруднят.“

„Има един играч, на когото, ако не обърнеш внимание, ще ти създаде проблеми. Това е Спас Делев, който участва добре в прехода към атака. Той има своите качества, знае къде да се позиционира и определя динамиката на целия отбор. Що се отнася до Макун, той вече тренира наравно с останалите. Просто трябва да вдигне качеството в тренировките. Без съмнение той може да вземе участие в мача. Добре му понасят натоварванията в тренировките“, предупреди специалистът.

„Локомотив влиза здраво и се стреми да печели единоборства. Изключително много уважавам техния отбор на футболно ниво. Треньорът на Локомотив винаги показва нужното уважение и ми се струва, че е невероятен човек. Това, което трябва да направим ние, е да наложим нашия модел на игра. Трябва да ги накараме да защитават пространства, в които не се чувстват добре“, завърши Веласкес.