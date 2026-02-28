БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

Хулио Веласкес: Ако не внимаваме със Спас Делев, ще ни създаде много проблеми

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Той има своите качества, знае къде да се позиционира и определя динамиката на целия отбор, коментира треньорът на Левски преди мача срещу Локомотив София.

Хулио Веласкес
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Хулио Веласкес сподели за какво трябва да внимават в Левски за предстоящия мач от Първа лига срещу Локомотив София. Старши треньорът на „сините“ отбеляза, че трябва да са внимателни със Спас Делев, който е сред най-добрите в редиците на „червено-черните“.

Испанецът сподели какво е здравословното състояние на неговия тим преди срещата от 23-ия кръг, която ще се изиграе утре (неделя).

„Нямам представа какво знаят хората, но ще ви кажа реалната ситуация. Тренираме абсолютно нормално и всички участват в процеса, с изключение на двама футболисти – Карл Фабиен, който няма да тренира няколко седмици заради контузия. Другият е Рилдо. Утре ще видите какви ще са промените. Много са факторите за контузии – такива, които можеш да контролираш, и такива, които са извън твоя контрол. Фабиен е добро момче, добър човек и е жалко за контузиите му. Тренира добре. Истина е, че не можем да разчитаме постоянно на него още от миналия сезон. В последния мач ми хареса как се включи, но истината е такава. Медицинският щаб и клубът търсят причините и решенията на тази ситуация. Истина е, че не е добре за него, както и за целия отбор, че не можем да разчитаме на него. Това се случва понякога“, започна той.

Наставникът говори повече и за очакванията си в мача срещу столичните „железничари“.

Локомотив София е боеспособен и здрав отбор. Доста футболисти играят зад линията на топката. Личи си, че работят върху статичните положения. Доста силни са в тази част на играта. Последният им мач беше отложен. В двата мача преди отложения им мач доста определящо беше състоянието на терена. Наясно сме с това. Имаме уважение към противника. Ще пристигнат на нашия стадион, за да ни затруднят.

„Има един играч, на когото, ако не обърнеш внимание, ще ти създаде проблеми. Това е Спас Делев, който участва добре в прехода към атака. Той има своите качества, знае къде да се позиционира и определя динамиката на целия отбор. Що се отнася до Макун, той вече тренира наравно с останалите. Просто трябва да вдигне качеството в тренировките. Без съмнение той може да вземе участие в мача. Добре му понасят натоварванията в тренировките“, предупреди специалистът.

Локомотив влиза здраво и се стреми да печели единоборства. Изключително много уважавам техния отбор на футболно ниво. Треньорът на Локомотив винаги показва нужното уважение и ми се струва, че е невероятен човек. Това, което трябва да направим ние, е да наложим нашия модел на игра. Трябва да ги накараме да защитават пространства, в които не се чувстват добре“, завърши Веласкес.

#Първа лига 2025/2026 #Хулио Веласкес #ПФК Локомотив София #Спас Делев #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
1
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
НА ЖИВО: Световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер по...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
3
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
4
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
5
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“
6
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
3
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
4
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
5
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
6
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...

Още от: Футбол

Националките по футбол откриват европейските квалификации срещу Хърватия
Националките по футбол откриват европейските квалификации срещу Хърватия
Лионел Меси и Интер Маями ще отпразнуват титлата в МЛС с посещение в Белия дом Лионел Меси и Интер Маями ще отпразнуват титлата в МЛС с посещение в Белия дом
Чете се за: 01:40 мин.
ЦСКА увековечава първите си шампиони с паметник пред новия стадион ЦСКА увековечава първите си шампиони с паметник пред новия стадион
Чете се за: 02:02 мин.
ЦСКА ще затвърждава добрите впечатления срещу Септември ЦСКА ще затвърждава добрите впечатления срещу Септември
Чете се за: 01:52 мин.
Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила
Чете се за: 01:10 мин.
Страсбург и Ланс поделиха точките Страсбург и Ланс поделиха точките
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:52 мин.
По света
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ударите срещу Иран - реакции след атаките Ударите срещу Иран - реакции след атаките
Чете се за: 01:37 мин.
По света
МВнР формира кризисен щаб заради напрежението между Израел и Иран МВнР формира кризисен щаб заради напрежението между Израел и Иран
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Милен Керемедчиев: Ударите срещу Иран бяха очаквани
Чете се за: 02:02 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ