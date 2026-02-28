Лионел Меси и Интер Маями ще отпразнуват титлата в МЛС с посещение в Белия дом

Отборът на Интер Маями, чийто екип носи суперзвездата Лионел Меси, ще отпразнува първата шампионска титла от Мейджър Лийг Сокър в клубната история с посещение в Белия дом на 5 март, съобщиха изданията The Athletic и Miami Herald.

Вестник Herald цитира източник, който посочва, че „всички“ от клуба ще присъстват, за да се срещнат с президента на САЩ Доналд Тръмп, което означава, че се очаква и Меси да бъде там.

Визитата е планирана два дни преди тимът на Интер Маями да се изправи срещу Ди Си Юнайтед във Вашингтон.

Много шампиони от МЛС са били почитени на церемонии в Белия дом, включително отборът на Кълъмбъс Крю през септември 2024 година, след като спечели титлата предишния сезон.

Първенецът за 2024-а Лос Анджелис Галакси не отиде в Белия дом миналата година, но беше почетен там след спечелването на титлите през 2011-а, 2012-а и 2014 година. Сред играчите, които се срещнаха с президента Барак Обама, за да отпразнуват шампионския трофей през 2011 година, беше тогавашната звезда на Галакси Дейвид Бекъм, сега съсобственик на Интер Маями.

До момента Лионел Меси никога не е посещавал Белия дом, добавя агенция Reuters.