Добруджа продължава да се изкачва в класирането след победа над Черно море

Добруджа постигна драматична победа с 2:1 над Черно море у дома в среща от 23-ия кръг на Първа лига, след като успя да обърне резултата в първата част.

Мачът започна перфектно за гостите от Варна, които откриха резултата още в 3-ата минута. Хорхе Падийя центрира, Васил Панайотов отклони топката, а Галин Григоров се намеси, но тя рикошира в тялото на Ивайло Михайлов, който си отбеляза автогол.

Добруджа не се предаде и още в 18-ата минута изравни. Томаш Силва центрира отлично, а Монтасар Трики засече топката за 1:1. Пълният обрат дойде в 32-ата минута, когато Валду Те свали топката с глава към Михайлов, който се реваншира за автогола си и донесе второ попадение за домакините.

В началото на втората част Черно море остана с 10 души, след като Венцислав Керчев избута Ертан Томбак край тъчлинията, а защитникът на гостите получи червен картон от главния съдия Георги Кабаков.

В оставащите минути играта се накъса, а Черно море не успя да създаде опасност. В 82-ата минута Димитър Тонев подаде на Дани Мартин, но ударът на защитника беше неточен.

С тази победа Добруджа записа 10 от възможни 12 точки в последните си четири мача през 2026 година и се изкачи на 12-то място в класирането. Черно море пък остава без победа от декември и заема пето място с 36 точки.