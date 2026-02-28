Илиан Илиев: Изиграхме мача по изключително глупав начин

Мястото, което успяхме да спечелим в продължение на години, го губим само за няколко мача, каза треньорът на Черно море.
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев очаквано не остана доволен от играта на своя отбор при поражението с 1:2 от Добруджа в Първа лига. „Моряците“ поведоха рано в резултата, но допуснаха пълен обрат още до почивката. До края на срещата варненци така и не успяха да стигнат поне до точка и си тръгнаха за дома с празни ръце.
„Не е приятно, но изиграхме мача по изключително глупав начин. Започнахме добре с гол, но след това при изритани напред топки, загубихме единоборствата и след това ни вкараха голове. Изключително глупав червен картон през второто полувреме“, каза Илиев.
„Случилото е факт, при втория гол може да се потърси фаул, но това са подробности. Изградихме състав с характер и отборен дух. Сега това липсва. Мястото, което успяхме да спечелим в продължение на години, го губим само за няколко мача. Нямаме проблем с тренировъчния процес. В някакви моменти блокираме. Имаме преднина и влизаме добре, а след това изритана топка, фаул и след това ни вкарват гол“, добави Илиев.