Илиан Илиев: Изиграхме мача по изключително глупав начин

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев очаквано не остана доволен от играта на своя отбор при поражението с 1:2 от Добруджа в Първа лига. „Моряците“ поведоха рано в резултата, но допуснаха пълен обрат още до почивката. До края на срещата варненци така и не успяха да стигнат поне до точка и си тръгнаха за дома с празни ръце.

„Не е приятно, но изиграхме мача по изключително глупав начин. Започнахме добре с гол, но след това при изритани напред топки, загубихме единоборствата и след това ни вкараха голове. Изключително глупав червен картон през второто полувреме“, каза Илиев.

„Случилото е факт, при втория гол може да се потърси фаул, но това са подробности. Изградихме състав с характер и отборен дух. Сега това липсва. Мястото, което успяхме да спечелим в продължение на години, го губим само за няколко мача. Нямаме проблем с тренировъчния процес. В някакви моменти блокираме. Имаме преднина и влизаме добре, а след това изритана топка, фаул и след това ни вкарват гол“, добави Илиев.