Много битка, но без голове на Ботев (Враца) - Берое

Купа на България: Ботев (Враца) – Берое
Снимка: Startphoto.bg
Ботев Враца и Берое не успяха да се победят и завършиха 0:0 в откриващия двубой от съботната програма на 23-ия кръг в Първа лига. Срещата предложи повече битка в средата на терена, отколкото чисти голови положения.

Домакините започнаха по-активно и още в 7-ата минута Антоан Стоянов отправи удар към вратата на гостите, но Жауме Валенс реагира без затруднения. Малко по-късно Радослав Цонев преодоля част от отбраната на старозагорци, но завършващият му изстрел не намери целта.

Врачани владееха повече топката през първата част, но трудно стигаха до реални опасности пред наказателното поле на Берое.

След почивката темпото остана умерено. В 53-ата минута Йесид Валбуена пробва късмета си с удар от дистанция, но вратарят Марин Орлинов улови сигурно. Малко след това Цонев изведе Мартин Смоленски в добра позиция, но защитата на Ботев Враца се намеси навреме и предотврати по-сериозна опасност.

В заключителните минути двата тима опитаха да стигнат до победен гол. Десет минути преди края резервата Мичи Нтело намери Хосе Гайегос в близост до вратата, но испанецът не успя да нанесе точен удар. В добавеното време Орлинов спаси ценна точка за домакините с решителна намеса след опасен шут на Нене.

Така Ботев Враца записа трето поредно равенство без отбелязан гол и събра 28 точки на деветото място. Берое пък завършва за втори последователен кръг при резултат 0:0 и остава на 13-а позиция с 19 точки.

