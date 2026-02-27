Достанич пое вината за загубата от ЦСКА 1948

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич пое вината за загубата с 0:2 от ЦСКА 1948, която е четвърта поредна за „белите“ в първенството.

„Първото време беше зле. Нямахме самочувствие. След почивката се върнахме в играта и направихме нещата малко по-добре. ЦСКА игра по-силно. Моя грешка, но имам доверие в отбора. Трябва нещо да променим. Противникът използва нашите грешки“, коментира Достанич.

„Малембана е добър футболист, има опит. Не е виновен той. Аз поемам вината. Имаме три загуби преди този мач, нормално е да сме под напрежение. Трябва да се върнем възможно най-бързо в следващите мачове. Имам доверие във футболистите и не се страхувам“, добави специалистът.

„Не търсим алиби. Някои от футболистите ни липсват. Новите работят добре. Трябва ни един мач, за да се върнем. Ако не играем на сто процента, не може да спечелим. Момчетата дават всичко във всеки мач. В някои мачове имахме много положения“, завърши Достанич.