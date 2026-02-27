БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Достанич пое вината за загубата от ЦСКА 1948

Чете се за: 01:22 мин.
Български футбол
Специалистът защити играчите си след четвъртата поредна загуба.

Ратко Достанич
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Славия Ратко Достанич пое вината за загубата с 0:2 от ЦСКА 1948, която е четвърта поредна за „белите“ в първенството.

„Първото време беше зле. Нямахме самочувствие. След почивката се върнахме в играта и направихме нещата малко по-добре. ЦСКА игра по-силно. Моя грешка, но имам доверие в отбора. Трябва нещо да променим. Противникът използва нашите грешки“, коментира Достанич.

„Малембана е добър футболист, има опит. Не е виновен той. Аз поемам вината. Имаме три загуби преди този мач, нормално е да сме под напрежение. Трябва да се върнем възможно най-бързо в следващите мачове. Имам доверие във футболистите и не се страхувам“, добави специалистът.

„Не търсим алиби. Някои от футболистите ни липсват. Новите работят добре. Трябва ни един мач, за да се върнем. Ако не играем на сто процента, не може да спечелим. Момчетата дават всичко във всеки мач. В някои мачове имахме много положения“, завърши Достанич.

ЦСКА 1948 прекъсна черната серия и се изкачи до второто място
"Червените" се наложиха с 2:0 като гост над Славия.
"Червените" се наложиха с 2:0 като гост над Славия.
Чете се за: 02:35 мин.
Първа лига: Славия – ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Славия – ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Гостите се наложиха с 2:0 в София и прекъснаха негативната си серия.
