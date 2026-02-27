БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса...
Чете се за: 03:52 мин.
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Александров: Искаме да качим нивото още

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на ЦСКА 1948 очаква победа и при гостуването на Локомотив в Пловдив.

Александър Александров - Алвеша
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров остана доволен от победата с 2:0 над Славия, която изкачи „червените“ поне временно на второто място в класирането в Първа лига.

„Отборът стоеше много по-добре от съперника. Влязохме добре, изиграхме силни първи 45 минути. Трябваше още първото полувреме да си решим мача и да стане лесно. Най-важни бяха трите точки заради негативните резултати в предходните двубои. Искаме да качим нивото още нагоре. Променихме начина на пресиране и мисля, че се получи. Казахме си нещата, които бъркаме. Работехме върху нещата, които ни липсват. Вдигнахме агресията. Отиваме за три точки срещу Локомотив Пловдив“, каза Александров.

Гостуването в Пловдив е на пети март.

Свързани статии:

ЦСКА 1948 прекъсна черната серия и се изкачи до второто място
ЦСКА 1948 прекъсна черната серия и се изкачи до второто място
"Червените" се наложиха с 2:0 като гост над Славия.
Чете се за: 02:35 мин.
Първа лига: Славия – ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Славия – ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Гостите се наложиха с 2:0 в София и прекъснаха негативната си серия.
#Първа лига 2025/2026 #Александър Александров-Алвеша #ПФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
1
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
3
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
4
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед – какъв е ефектът върху пазара у нас?
5
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед –...
"Открита война": Пакистан атакува афганистански градове
6
"Открита война": Пакистан атакува афганистански градове

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
4
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
5
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
6
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни

Още от: Български футбол

Достанич пое вината за загубата от ЦСКА 1948
Достанич пое вината за загубата от ЦСКА 1948
Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт" Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:37 мин.
ЦСКА 1948 прекъсна черната серия и се изкачи до второто място ЦСКА 1948 прекъсна черната серия и се изкачи до второто място
Чете се за: 02:35 мин.
Първа лига: Славия – ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Славия – ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Треньорът на Монтана: Серията без победа ни тежи Треньорът на Монтана: Серията без победа ни тежи
Чете се за: 01:07 мин.
Лъчезар Балтанов: Днес не се получи, но момчетата дадоха всичко Лъчезар Балтанов: Днес не се получи, но момчетата дадоха всичко
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Трамвай дерайлира в Милано – двама души загинаха, близо 40 са ранени
Трамвай дерайлира в Милано – двама души загинаха, близо 40 са...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Диалогът Вашингтон – Техеран: Тръмп не е доволен от преговорите с Иран Диалогът Вашингтон – Техеран: Тръмп не е доволен от преговорите с Иран
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Васил Терзиев за решенията на ВАС за чистотата: Няма да подписваме договори под натиск Васил Терзиев за решенията на ВАС за чистотата: Няма да подписваме договори под натиск
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Сигнал за сеч край "Петрова нива" – може ли...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ронан Учителя – един американец във Видин
Чете се за: 12:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ