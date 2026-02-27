Александър Александров: Искаме да качим нивото още

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров остана доволен от победата с 2:0 над Славия, която изкачи „червените“ поне временно на второто място в класирането в Първа лига.

„Отборът стоеше много по-добре от съперника. Влязохме добре, изиграхме силни първи 45 минути. Трябваше още първото полувреме да си решим мача и да стане лесно. Най-важни бяха трите точки заради негативните резултати в предходните двубои. Искаме да качим нивото още нагоре. Променихме начина на пресиране и мисля, че се получи. Казахме си нещата, които бъркаме. Работехме върху нещата, които ни липсват. Вдигнахме агресията. Отиваме за три точки срещу Локомотив Пловдив“, каза Александров.

Гостуването в Пловдив е на пети март.