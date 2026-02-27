Лъчезар Балтанов: Днес не се получи, но момчетата дадоха всичко

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов изрази съжаление, че тимът му е спечелил само точка при нулевото равенство като гост на Монтана в поредна среща от кръга в Първа лига. „Канарчетата" вече имат четири от два двубоя с Балтанов начело, след като през седмицата изненадващо победиха Лудогорец.

„Всички бяха мотивирани и се надявахме, че ще отбележим ситуациите ни. Имахме положения и ще извлечем позитивите. Съжаляваме за пропуснатите ситуации, но вдигаме глави и гледаме към следващия мач срещу Септември“, заяви треньорът на Ботев.

„Играхме на негостоприемен стадион за Ботев в последните години, но това не трябва да ни оправдава. Трябваше да ги притискаме повече, да освобождаваме пространства, но го правехме по-бавно на моменти. През второто полувреме вкарахме по-високи хора за центрирания, но не успяхме да вкараме. Днес не се получи, но момчетата дадоха всичко. Ще опитаме да спечелим другия мач на нашия стадион", каза още наставникът.