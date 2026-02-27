БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Артикули и колекционерски предмети бяха дарени за клубния музей на ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:40 мин.
Спорт
Запази

Бутонки, шал и сак са сред артикулите, запътили се кум музея на "червените".

Артикули и колекционерски предмети бяха дарени за клубния музей на ЦСКА
Снимка: ПФК ЦСКА
Слушай новината

Привърженици на ЦСКА се включиха в кампанията "Армейска памет" и дариха ценни артикули и колекционерски предмети от историята на клуба, които ще намерят място в новия музей на реконструирания стадион "Българска армия".

Изявление на клуба:

Разбира се, не е възможно да съберем цялата плеяда от колекционерски предмети, които достигнаха до нас досега в рамките на кампанията – снимки, албуми, членски книжки, фланелки, носени от великите ни играчи, медали, шалове, програмки... Стотици артикули, всеки от които носи частица от величието на нашия клуб.

Както вече анонсирахме, някои от тях ще намерят място в новия музей на "Армията". До знаменателния момент на откриването ни делят все по-малко месеци, но сега решихме да споделим с цялото "червено" семейство някои от най-впечатляващите артефакти, които ни оставиха без дъх и със сигурност заслужават да „оживеят“ отново пред очите на цяла България.

Изключително вълнуваща бе срещата ни със сина на Кирил Ракаров – Иван, чийто баща е един от героите в първия ни велик отбор от 50-те и 60-те години на миналия век. В памет на своя легендарен баща – 11-кратен шампион на България с ЦСКА и бронзов медалист от олимпиадата в Мелбърн (1956 г.), Иван Ракаров реши да направи безпрецедентен жест, като дари безвъзмездно за бъдещия ни музей най-ценното спортно наследство на ненадминатия защитник, в това число последните му футболни обувки, медалите и отличията му, сред които и този за третото място на Олимпийските игри. Всички те – съхранявани грижливо и с огромна любов от семейството в продължение на повече от половин век, много скоро ще бъдат изложени на видно място на "Армията" в знак на почит и признателност към една от най-изтъкнатите легенди на нашия клуб.

Минко Радевски от София ни изненада с оригинален футболен шал от една от най-запомнящите победи на ЦСКА през новия век – през 2005 г. на "Анфийлд", когато тимът на Миодраг Йешич надделя над действащия европейски шампион Ливърпул с 1:0 след попадение на Валентин Илиев. Самият Радевски е присъствал на двубоя, носейки въпросния шал, който от тогава до днес го е придружавал на всеки мач на любимия отбор.

Уникален сак за футболни обувки пък е предложението на друг наш верен привърженик – Петър Стефанов. Оригиналната кожена раница носи гордо емблемата на ЦДНА и по разказа на Стефанов вероятно е служила вярно на някоя от звездите на великия ни тим от 50-те години.

ЦСКА изказва дълбока благодарност на всички, които се включиха досега в кампанията "Армейска памет", като напомняме че тя продължава в очакване на още късчета от славната ни клубна история.

Можете да включите всичко, което носи историческа или колекционерска стойност за ЦСКА: оригинални фланелки, носени от някоя от легендите ни, топки от велики мачове, трофеи, награди, снимки, документи, билети, програмки, знамена и всякакви материали, свързани с близо 78-годишната история на клуба ни.

Достатъчно е да заснемете съответния предмет или документ, да добавите описание или друга допълнителна информация, която намирате за важна, и да ни ги изпратите на имейл.

Всички предложения се разглеждат в детайли от специална комисия, съставена от най-утвърдените експерти по "армейската" футболна история, а при необходимост ще бъдат сертифицирани. Най-значимите експонати ще попаднат в скъпоценната селекция на новия ни музей. Всички материали се съхраняват с необходимото внимание, уважение и признание към собствениците им. Всеки изложен експонат ще бъде придружен от името на собственика му при негово изрично желание.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
3
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
5
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
6
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Футбол

Двукратният финалист Фиорентина ще се изправи срещу полския Ракув на осминафиналите на Лигата на конференциите
Двукратният финалист Фиорентина ще се изправи срещу полския Ракув на осминафиналите на Лигата на конференциите
Александър Тунчев: Трудна победа, очаквах такъв мач Александър Тунчев: Трудна победа, очаквах такъв мач
Чете се за: 01:17 мин.
Арда Кърджали надви Спартак Варна с гол на Антонио Вутов в мач с два червени картона Арда Кърджали надви Спартак Варна с гол на Антонио Вутов в мач с два червени картона
Чете се за: 01:50 мин.
Олимпик Лион ще срещне Селта в осминафиналите на Лига Европа Олимпик Лион ще срещне Селта в осминафиналите на Лига Европа
Чете се за: 01:30 мин.
Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт" Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:37 мин.
Реал Мадрид - Манчестър Сити и ПСЖ - Челси на осминафиналите в Шампионска лига Реал Мадрид - Манчестър Сити и ПСЖ - Челси на осминафиналите в Шампионска лига
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева
Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
По света
КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ