Александър Тунчев: Трудна победа, очаквах такъв мач

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Александър Тунчев: Трудна победа, очаквах такъв мач
Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев заяви, че е доволен от успеха над Спартак (Варна) с 1:0, като отбеляза, че е очаквал точно такъв сценарий.

„Доста трудна победа И аз казах на отбора преди срещата, че това ще бъде от най-трудните мачове. Те са добре организирани и от всяка наша грешка те можеха да организират контраатака и да ни създадат проблеми. И това ги прави много опасни“, каза Тунчев.

За тима предстои гостуване в следващия кръг в средата на седмицата на Черно море. Двата отбора се срещнаха в турнира за Купата на България, където кърджалийци спечелиха.

„Чака ни много труден мач и това, че ги бихме за Купата, нищо не значи. Те се представят много силно и ни очаква труден мач“, коментира наставникът.

Напускането на Ивелин Попов беше изненада за футболната общественост, но Тунчев обясни каква е ситуацията.

„Ивелин ще ни липсва, той помагаше и можеше още. Но такъв е животът, така се случи и гледаме напред“, завърши Тунчев.

