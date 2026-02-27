БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Славия търси първи точки през пролетния дял срещу ЦСКА 1948

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Запази

Три мача от Първа лига в днешния ден.

ЦСКА 1948 - Славия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

С три мача в петък, 27 февруари, ще стартира 23-ият кръг в Първа лига. От 12:45 часа Арда е домакин на Спартак Варна. В 15:15 започва срещата Монтана – Ботев Пловдив, а от 17:45 в столицата Славия посреща ЦСКА 1948.

В „Овча купел“ „белите“ ще търсят първи точки от началото на втория полусезон, след като загубиха последователно от Локомотив Пловдив у дома и при визитите на Арда и ЦСКА. Съперникът им на „Александър Шаламанов“ пък взе гостуването си на Монтана с 1:0, но след това последваха три поредни поражения във всички турнири – от ЦСКА и Левски за първенство, и отново от тима на Христо Янев, но в 1/4-финалите за Купата на България.

ЦСКА 1948 на Александър Александров е четвърти в класирането с 40 точки, колкото има третият ЦСКА, и е на три от втория Лудогорец. Славия от своя страна е седми с 28, на шест пункта от шестия Локо Пловдив. Тимът на Ратко Достанич обаче по-скоро е в битка за топ 8, тъй като зад него в подреждането преди кръга са Арда (28), Ботев Враца и Локомотив София (27) и Ботев Пловдив (25). Локо София е и с мач по-малко – отложеното домакинство на Септември в „Надежда“.

Ботев Пловдив изигра изключително сърцат двубой в понеделник срещу шампиона Лудогорец на „Колежа“ и спечели с 2:1, въпреки че последните минути беше с човек по-малко. Това бе първият мач на тима под ръководството на Лъчезар Балтанов, който е временно на поста, и след раздялата с Димитър Димитров-Херо. Ботев най-накрая показа лице след трите поредни срещи без вкаран гол – Берое (0:0), Локомотив Пловдив (0:1 за Купата) и Левски (0:3).

Срещу себе си пловдивчани ще имат борещият се за оцеляването си Монтана, който загуби и трите си срещи през пролетта с по 0:1 съответно от ЦСКА 1948, Септември и Добруджа – последните два преки конкуренти за оставане в елита. Монтанчани са на дъното с 15 точки.

В 12:45 пък започва двубоят Арда – Спартак Варна. В Кърджали момчетата на Александър Тунчев ще се опитат да продължат без поражение във всички турнири, след като паднаха от ЦСКА с 1:3 в първия уикенд на първенството. Последва класиране за полуфиналите в Купата след 3:2 над Ботев Враца, драматична победа над Славия с 2:1 у дома в Лигата и нулево равенство с Берое под Аязмото.

Спартак на Гьоко Хаджиевски показа в трите си шампионатни срещи от втория дял, че е готов да се бори до последно за спасение, след като не загуби нито веднъж, но и не спечели някой от двубоите срещу Черно море (0:0), Локо София (2:2) и Локо Пловдив (1:1). За отбелязване е, че „соколите“ бяха с човек по-малко и при гостуването на „Тича“ в градското дерби, и срещу пловдивския Локомотив на „Лаута“.

#Първа лига 2025/2026 #ЦСКА 1948 #Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
2
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
3
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила
4
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Футбол

Кристъл Палас стигна до осминафиналите в Лигата на конференциите
Кристъл Палас стигна до осминафиналите в Лигата на конференциите
Драма прати Фиорентина на осминафиналите в Лигата на конференциите Драма прати Фиорентина на осминафиналите в Лигата на конференциите
Чете се за: 01:52 мин.
Лил продължава към осминафиналите в Лига Европа Лил продължава към осминафиналите в Лига Европа
Чете се за: 01:02 мин.
ПАОК приключи в Лига Европа без Десподов ПАОК приключи в Лига Европа без Десподов
Чете се за: 01:55 мин.
Роби Кийн: Отборът се представи страхотно във втория мач Роби Кийн: Отборът се представи страхотно във втория мач
Чете се за: 01:22 мин.
Хендрик Бонман: Бяхме близо Хендрик Бонман: Бяхме близо
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Камион с гуми пламна на пътя София – Бургас край Гурково (СНИМКИ)
Камион с гуми пламна на пътя София – Бургас край Гурково...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Шестима служебни министри на първи парламентарен контрол Шестима служебни министри на първи парламентарен контрол
Чете се за: 00:37 мин.
Политика
Подготовка за изборите: ЦИК решава за състава на районните комисии Подготовка за изборите: ЦИК решава за състава на районните комисии
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
По-високи температури и през новата седмица
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Открита война": Пакистан атакува Афганистански градове
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Делото "Филип": 23-то заседание по делото за смъртта на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
"Голямото пътуване": Строг контрол на пътя в Югозападна...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ