Славия търси първи точки през пролетния дял срещу ЦСКА 1948

С три мача в петък, 27 февруари, ще стартира 23-ият кръг в Първа лига. От 12:45 часа Арда е домакин на Спартак Варна. В 15:15 започва срещата Монтана – Ботев Пловдив, а от 17:45 в столицата Славия посреща ЦСКА 1948.

В „Овча купел“ „белите“ ще търсят първи точки от началото на втория полусезон, след като загубиха последователно от Локомотив Пловдив у дома и при визитите на Арда и ЦСКА. Съперникът им на „Александър Шаламанов“ пък взе гостуването си на Монтана с 1:0, но след това последваха три поредни поражения във всички турнири – от ЦСКА и Левски за първенство, и отново от тима на Христо Янев, но в 1/4-финалите за Купата на България.

ЦСКА 1948 на Александър Александров е четвърти в класирането с 40 точки, колкото има третият ЦСКА, и е на три от втория Лудогорец. Славия от своя страна е седми с 28, на шест пункта от шестия Локо Пловдив. Тимът на Ратко Достанич обаче по-скоро е в битка за топ 8, тъй като зад него в подреждането преди кръга са Арда (28), Ботев Враца и Локомотив София (27) и Ботев Пловдив (25). Локо София е и с мач по-малко – отложеното домакинство на Септември в „Надежда“.

Ботев Пловдив изигра изключително сърцат двубой в понеделник срещу шампиона Лудогорец на „Колежа“ и спечели с 2:1, въпреки че последните минути беше с човек по-малко. Това бе първият мач на тима под ръководството на Лъчезар Балтанов, който е временно на поста, и след раздялата с Димитър Димитров-Херо. Ботев най-накрая показа лице след трите поредни срещи без вкаран гол – Берое (0:0), Локомотив Пловдив (0:1 за Купата) и Левски (0:3).

Срещу себе си пловдивчани ще имат борещият се за оцеляването си Монтана, който загуби и трите си срещи през пролетта с по 0:1 съответно от ЦСКА 1948, Септември и Добруджа – последните два преки конкуренти за оставане в елита. Монтанчани са на дъното с 15 точки.

В 12:45 пък започва двубоят Арда – Спартак Варна. В Кърджали момчетата на Александър Тунчев ще се опитат да продължат без поражение във всички турнири, след като паднаха от ЦСКА с 1:3 в първия уикенд на първенството. Последва класиране за полуфиналите в Купата след 3:2 над Ботев Враца, драматична победа над Славия с 2:1 у дома в Лигата и нулево равенство с Берое под Аязмото.

Спартак на Гьоко Хаджиевски показа в трите си шампионатни срещи от втория дял, че е готов да се бори до последно за спасение, след като не загуби нито веднъж, но и не спечели някой от двубоите срещу Черно море (0:0), Локо София (2:2) и Локо Пловдив (1:1). За отбелязване е, че „соколите“ бяха с човек по-малко и при гостуването на „Тича“ в градското дерби, и срещу пловдивския Локомотив на „Лаута“.