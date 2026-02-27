Лионел Меси вкара от дузпа и донесе успеха на Интер Маями в контрола

Интер Маями победи еквадорския Индепендиенте дел Вале с 2:1 в приятелски мач. Първоначално контролата трябваше да се състои на 13 февруари, но бе отложена заради контузия на прасеца на Лионел Меси.

Двубоят започна с час закъснение, заради проблем с екипировката. И двата отбора играха с черни екипи.

Сантяго Моралес откри резултата на стадион "Хуан Рамон" в Баямон, Пуерто Рико и даде аванс на американците, след асистенция на капитана Луис Суарес.

Само минута по-късно Патрик Меркадо възобнови равенството.

През второто полувреме Лионел Меси се появи в игра и подпечата успеха за гостите с гол от дузпа.

Към края на срещата фенове успяха да нахлуят на терена, за да се снимат със световния шампион с Аржентина.

Това бе последната среща от предсезонната подготовка на шампиона в Мейджър Лийг Сокър.