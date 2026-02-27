Арда Кърджали надви Спартак Варна с гол на Антонио Вутов в мач с два червени картона

Арда Кърджали победи Спартак Варна с минималното 1:0 в първия мач от 23-ия кръг на Първа лига. Победният гол бе дело на Антонио Вутов. И двата отбора завършиха срещата с десетима души след два червени картона.

През първото полувреме на стадион "Арена Арда" в Кърджали двата отбора си размениха по един точен удар. Анатолий Господинов улови шут на Дамян Йорданов, а Максим Ковальов изби в корнер изстрел от пряк свободен удар на Антонио Вутов.

След почивката варненци останаха с човек по-малко на терена. Димо Кръстев бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу отскубващия се сам срещу вратаря Патрик Луан.

Две минути по-късно домакините откриха резултата. Бирсент Карагарен стреля от пряк свободен удар, а Максим Ковальов изби топката на пътя на Антонио Вутов, който бе точен при добавката.

Възпитаниците на Александър Тунчев също завършиха сблъсъка с десетима души. Десет минути преди края на редовното време Вячеслав Велев бе изгонен, също с директен червен картон, за фаул срещу Цветослав Маринов. Първоначално бранителят получи жълт каротон, но наказанието му беше повишено след намесата на ВАР.

Арда заема 7-ото място в класирането с актив от 31 точки. Спартак Варна остава на 12-ата позиция в подреждането с 20 пункта.