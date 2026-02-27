БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Реал Мадрид - Манчестър Сити и ПСЖ - Челси на осминафиналите в Шампионска лига

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Вижте целия жребий.

Реал Мадрид - Манчестър Сити и ПСЖ - Челси на осминафиналите в Шампионска лига
Снимка: БГНЕС
Реал Мадрид ще срещне Манчестър Сити на осминафиналите на Шампионска лига. Друг двубой, който приковава вниманието е срещата между Пари Сен Жермен и Челси.

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат 8 мача, включително и в основната фаза тази година. "Гражданите" спечелиха гостуването си на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид с 2:1 след обрат и голове през първото полувреме на Нико О'Райли и Ерлинг Холанд. През миналия сезон двата отбора се срещнаха в плейофната фаза, където "кралете" елиминираха възпитаниците на Хосеп Гуардиола.

Челси и ПСЖ се срещнаха във финала на световното клубно първенство, спечелен от лондончани с 3:0.

Лидерът в основната фаза на надпреварата Арсенал ще премери сили с вицешампиона на Германия Байер Леверкузен. Шампионът на Англия Ливърпул ще срещне Галатасарай, докато на пътя на шампиона на Испания Барселона застава Нюкасъл.

ПСЖ е актуалният носител на трофея, а рекордьор по отличия в турнира е Реал Мадрид с 15.

Жребият в Нион, Швейцария бе изтеглен от победителя в турнира през 2015 г. с Барселона Иван Ракитич.

Първите мачове от осминафиналите са насрочени за 10 и 11 март, а реваншите - седмица по-късно. Финалът в Будапеща е на 30 май.

Осминафиналните двойки:

Реал Мадрид - Манчестър Сити
Бодьо/Глимт - Спортинг Лисабон
ПСЖ - Челси
Нюкасъл - Барселона
Галатасарай - Ливърпул
Атлетико Мадрид - Тотнъм
Аталанта - Байерн Мюнхен
Байер Леверкузен - Арсенал

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Пари Сен Жермен #ПСЖ #Манчестър Сити #Челси #Реал Мадрид

