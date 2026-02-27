Реал Мадрид - Манчестър Сити и ПСЖ - Челси на осминафиналите в Шампионска лига

Реал Мадрид ще срещне Манчестър Сити на осминафиналите на Шампионска лига. Друг двубой, който приковава вниманието е срещата между Пари Сен Жермен и Челси.

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат 8 мача, включително и в основната фаза тази година. "Гражданите" спечелиха гостуването си на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид с 2:1 след обрат и голове през първото полувреме на Нико О'Райли и Ерлинг Холанд. През миналия сезон двата отбора се срещнаха в плейофната фаза, където "кралете" елиминираха възпитаниците на Хосеп Гуардиола.

Челси и ПСЖ се срещнаха във финала на световното клубно първенство, спечелен от лондончани с 3:0.

Лидерът в основната фаза на надпреварата Арсенал ще премери сили с вицешампиона на Германия Байер Леверкузен. Шампионът на Англия Ливърпул ще срещне Галатасарай, докато на пътя на шампиона на Испания Барселона застава Нюкасъл.

ПСЖ е актуалният носител на трофея, а рекордьор по отличия в турнира е Реал Мадрид с 15.

Жребият в Нион, Швейцария бе изтеглен от победителя в турнира през 2015 г. с Барселона Иван Ракитич.

Първите мачове от осминафиналите са насрочени за 10 и 11 март, а реваншите - седмица по-късно. Финалът в Будапеща е на 30 май.

Осминафиналните двойки:

Реал Мадрид - Манчестър Сити

Бодьо/Глимт - Спортинг Лисабон

ПСЖ - Челси

Нюкасъл - Барселона

Галатасарай - Ливърпул

Атлетико Мадрид - Тотнъм

Аталанта - Байерн Мюнхен

Байер Леверкузен - Арсенал