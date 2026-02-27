БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Олимпик Лион ще срещне Селта в осминафиналите на Лига Европа

Ясен е целият жребий.

Олимпик Лион ще срещне Селта в осминафиналите на Лига Европа
Лидерът в основната фаза на Лига Европа Олимпик Лион ще срещне Селта Виго в осминафиналите на турнира. Това е първи сблъсък в историята на двата отбора.

Унгарският Ференцварош, който отстрани от турнира шампиона на България Лудогорец, ще премери сили с Брага. Италия ще има представител на четвъртфиналите, след като Болоня и Рома се изправят един срещу друг на осминафиналите.

Жребият се състоя в Нион, Швейцария и бе изтеглен от дългогодишния португалски национал Нуно Рикардо де Оливейра Рибейро, известен още като Маниш.

Първите мачове ще се състоят на 12-и март, а реваншите са седмица по-късно - на 19-и. Четвъртфиналите предстоят на 9-и и 16-и април, а полуфиналите са насрочени за 30-и април - 7-и май. Финалът ще се проведе на 20-и май в на стадион "Водафон Арена" в Истанбул (Турция).

Осминафинални срещи:

Генк - Фрайбург
Болоня - Рома
Ференцварош - Брага
Щутгарт - Порто
Панатинайкос - Бетис
Нотингам Форест - Мидтиланд
Селта - Олимпик Лион
Лил- Астън Вила

Четвъртфинални двубои:

9. Ференцварош - Брага / Панатинайкос - Бетис
10. Генк - Фрайбург / Селта Виго - Олимпик Лион
11. Щутгарт - Порто / Нотингам Форест - Мидтиланд
12. Болоня - Рома / Лил - Астън Вила

Полуфинали:

13. Победителите от двойки 9 и 10
14. Победителите от двойки 11 и 12

