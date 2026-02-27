Треньорът на Монтана: Серията без победа ни тежи

Наставникът на Монтана Акис Вавалис коментира нулевото равенство у дома срещу отбора на Ботев (Пловдив). Треньорът сподели, че срещата е била равностойна, а резултатът – закономерен.

„Равностоен мач, имаше положения и за двата отбора. Имахме ситуации четирима на един, след това петима на двама, но липсваше финален пас. Взимаме една точка и продължаваме напред. В дефанзивен план стояхме добре във всички мачове. Проблемът е в офанзивен план. Факт е, че с двама нападатели имаме повече шансове, но трябва да вкарваме, да сме по-спокойни пред гола. Тежи ни тази серия без победа“, коментира Вавалис.

„Когато има доста мачове без успех, това тежи на момчетата. Надявам се още във вторник срещу Спартак Варна да ги вземем“, добави наставникът на Монтана.