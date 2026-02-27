БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Треньорът на Монтана: Серията без победа ни тежи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Акис Вавалис сподели мнението си за нулевото равенство с Ботев.

Акис Вавалис
Снимка: БТА
Слушай новината

Наставникът на Монтана Акис Вавалис коментира нулевото равенство у дома срещу отбора на Ботев (Пловдив). Треньорът сподели, че срещата е била равностойна, а резултатът – закономерен.

„Равностоен мач, имаше положения и за двата отбора. Имахме ситуации четирима на един, след това петима на двама, но липсваше финален пас. Взимаме една точка и продължаваме напред. В дефанзивен план стояхме добре във всички мачове. Проблемът е в офанзивен план. Факт е, че с двама нападатели имаме повече шансове, но трябва да вкарваме, да сме по-спокойни пред гола. Тежи ни тази серия без победа“, коментира Вавалис.

„Когато има доста мачове без успех, това тежи на момчетата. Надявам се още във вторник срещу Спартак Варна да ги вземем“, добави наставникът на Монтана.

Свързани статии:

Лъчезар Балтанов: Днес не се получи, но момчетата дадоха всичко
Лъчезар Балтанов: Днес не се получи, но момчетата дадоха всичко
Треньорът на Ботев съжалява за изпуснатите възможности срещу Монтана.
Чете се за: 01:15 мин.
Монтана и Ботев (Пловдив) не излъчиха победител на стадион "Огоста"
Монтана и Ботев (Пловдив) не излъчиха победител на стадион "Огоста"
Двата отбора завършиха 0:0 в мач от 23-ия кръг на Първа лига.
Чете се за: 01:10 мин.
#Акис Вавалис #Първа лига 2025/2026 #ПФК Монтана

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
4
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
5
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед – какъв е ефектът върху пазара у нас?
6
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Български футбол

Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"
Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"
ЦСКА 1948 прекъсна черната серия и се изкачи до второто място ЦСКА 1948 прекъсна черната серия и се изкачи до второто място
Чете се за: 02:35 мин.
Първа лига: Славия – ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Славия – ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Лъчезар Балтанов: Днес не се получи, но момчетата дадоха всичко Лъчезар Балтанов: Днес не се получи, но момчетата дадоха всичко
Чете се за: 01:15 мин.
Монтана и Ботев (Пловдив) не излъчиха победител на стадион "Огоста" Монтана и Ботев (Пловдив) не излъчиха победител на стадион "Огоста"
Чете се за: 01:10 мин.
Александър Тунчев: Трудна победа, очаквах такъв мач Александър Тунчев: Трудна победа, очаквах такъв мач
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ