БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монтана и Ботев (Пловдив) не излъчиха победител на стадион "Огоста"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Двата отбора завършиха 0:0 в мач от 23-ия кръг на Първа лига.

Монтана и Ботев (Пловдив) не излъчиха победител на стадион "Огоста"
Снимка: БТА
Слушай новината

Монтана и Ботев (Пловдив) не успяха да си отбележат гол и завършиха наравно 0:0 в мач от 23-ия кръг на Първа лига.

Ботев създаде първите положения в мача, но капитанът Тодор Неделев стреля неточно, а в 12-ата минута Карлос Алгара удари страничната греда на домакините. Монтана отговори в 23-та минута с точен шут на Жоржиньо Соареш, но Карлос Алгара изчисти топката пред голлинията.

Тези положения обаче бяха последните за дълго време в мача, като двата отбора не успяха повече да уцелят една от двете врати.

Монтана остава на последното място с 16 точки. Ботев има десет повече на 11-а позиция.

По-рано днес Арда надви Спартак (Варна) с 1:0, а денят ще завърши с двубой между Славия и ЦСКА 1948 от 17:45 часа българско време.

В следващия кръг Монтана ще гостува на 12-ия Спартак (Варна), а Ботев ще приеме Септември.

Свързани статии:

Арда Кърджали надви Спартак Варна с гол на Антонио Вутов в мач с два червени картона
Арда Кърджали надви Спартак Варна с гол на Антонио Вутов в мач с два червени картона
И двата отбора завършиха срещата с десетима души.
Чете се за: 01:50 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Монтана

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
3
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
5
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
6
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Български футбол

Лъчезар Балтанов: Днес не се получи, но момчетата дадоха всичко
Лъчезар Балтанов: Днес не се получи, но момчетата дадоха всичко
Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт" Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:37 мин.
Александър Тунчев: Трудна победа, очаквах такъв мач Александър Тунчев: Трудна победа, очаквах такъв мач
Чете се за: 01:17 мин.
Артикули и колекционерски предмети бяха дарени за клубния музей на ЦСКА Артикули и колекционерски предмети бяха дарени за клубния музей на ЦСКА
Чете се за: 04:40 мин.
Арда Кърджали надви Спартак Варна с гол на Антонио Вутов в мач с два червени картона Арда Кърджали надви Спартак Варна с гол на Антонио Вутов в мач с два червени картона
Чете се за: 01:50 мин.
Славия търси първи точки през пролетния дял срещу ЦСКА 1948 Славия търси първи точки през пролетния дял срещу ЦСКА 1948
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ) При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
По света
КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани по въздух до...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ