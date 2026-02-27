Монтана и Ботев (Пловдив) не излъчиха победител на стадион "Огоста"

Монтана и Ботев (Пловдив) не успяха да си отбележат гол и завършиха наравно 0:0 в мач от 23-ия кръг на Първа лига.

Ботев създаде първите положения в мача, но капитанът Тодор Неделев стреля неточно, а в 12-ата минута Карлос Алгара удари страничната греда на домакините. Монтана отговори в 23-та минута с точен шут на Жоржиньо Соареш, но Карлос Алгара изчисти топката пред голлинията.

Тези положения обаче бяха последните за дълго време в мача, като двата отбора не успяха повече да уцелят една от двете врати.

Монтана остава на последното място с 16 точки. Ботев има десет повече на 11-а позиция.

По-рано днес Арда надви Спартак (Варна) с 1:0, а денят ще завърши с двубой между Славия и ЦСКА 1948 от 17:45 часа българско време.

В следващия кръг Монтана ще гостува на 12-ия Спартак (Варна), а Ботев ще приеме Септември.