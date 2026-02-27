БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА 1948 прекъсна черната серия и се изкачи до второто място

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

"Червените" се наложиха с 2:0 като гост над Славия.

Славия – ЦСКА 1948, първа лига
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА 1948 се наложи с 2:0 при гостуването си на Славия в среща от 23-ия кръг на Първа лига, с което сложи край на серията си от три поредни поражения във всички турнири и се изкачи до второто място в класирането.

Гостите поведоха още в началните минути на двубоя, след като в 10-ата минута дебютиращият за „белите“ Дейвид Малембана си отбеляза автогол след центриране на Диего Медина. Само пет минути по-късно „червените“ бяха близо до второ попадение, но ударът на Фредерик Масиел към далечния ъгъл срещна страничната греда.

Славия реагира в средата на първата част и в 24-ата минута стигна до добра възможност след корнер, но Никола Савич не успя да преодолее Петър Маринов с удар с глава. В 33-ата минута обаче натискът на гостите даде резултат – след ново центриране от ъглов удар на Елиаш Франко, Масиел отклони топката към вратата, а Мамаду Диало я прати в мрежата за 2:0.

Малко след това се стигна и до спорен момент, след като Лазар Марин получи директен червен картон за нарушение срещу Масиел в 36-ата минута. След намеса на ВАР обаче главният съдия Любослав Любомиров преразгледа ситуацията и замени изгонването само с жълт картон.

След почивката ЦСКА 1948 продължи да контролира събитията на терена. В началото на втората част Мамаду Диало отправи опасен изстрел от дъгата на наказателното поле, но Леви Нтумба се намеси сигурно. Домакините опитаха да отговорят в заключителните минути, като Кристиян Балов и Емил Стоев тестваха рефлексите на Петър Маринов, който се справи без грешка.

До края Браян Собреро също пробва да увеличи преднината на гостите, но Нтумба спаси удара му и резултатът остана непроменен. След загубата Славия заема осмата позиция в подреждането, записвайки четвърто поредно поражение от началото на 2026 година.

Свързани статии:

Първа лига: Славия – ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Славия – ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Гостите се наложиха с 2:0 в София и прекъснаха негативната си серия.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Славия #ПФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
4
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
5
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед – какъв е ефектът върху пазара у нас?
6
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Български футбол

Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"
Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"
Първа лига: Славия – ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Славия – ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Треньорът на Монтана: Серията без победа ни тежи Треньорът на Монтана: Серията без победа ни тежи
Чете се за: 01:07 мин.
Лъчезар Балтанов: Днес не се получи, но момчетата дадоха всичко Лъчезар Балтанов: Днес не се получи, но момчетата дадоха всичко
Чете се за: 01:15 мин.
Монтана и Ботев (Пловдив) не излъчиха победител на стадион "Огоста" Монтана и Ботев (Пловдив) не излъчиха победител на стадион "Огоста"
Чете се за: 01:10 мин.
Александър Тунчев: Трудна победа, очаквах такъв мач Александър Тунчев: Трудна победа, очаквах такъв мач
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ