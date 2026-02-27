ЦСКА 1948 прекъсна черната серия и се изкачи до второто място

ЦСКА 1948 се наложи с 2:0 при гостуването си на Славия в среща от 23-ия кръг на Първа лига, с което сложи край на серията си от три поредни поражения във всички турнири и се изкачи до второто място в класирането.

Гостите поведоха още в началните минути на двубоя, след като в 10-ата минута дебютиращият за „белите“ Дейвид Малембана си отбеляза автогол след центриране на Диего Медина. Само пет минути по-късно „червените“ бяха близо до второ попадение, но ударът на Фредерик Масиел към далечния ъгъл срещна страничната греда.

Славия реагира в средата на първата част и в 24-ата минута стигна до добра възможност след корнер, но Никола Савич не успя да преодолее Петър Маринов с удар с глава. В 33-ата минута обаче натискът на гостите даде резултат – след ново центриране от ъглов удар на Елиаш Франко, Масиел отклони топката към вратата, а Мамаду Диало я прати в мрежата за 2:0.

Малко след това се стигна и до спорен момент, след като Лазар Марин получи директен червен картон за нарушение срещу Масиел в 36-ата минута. След намеса на ВАР обаче главният съдия Любослав Любомиров преразгледа ситуацията и замени изгонването само с жълт картон.

След почивката ЦСКА 1948 продължи да контролира събитията на терена. В началото на втората част Мамаду Диало отправи опасен изстрел от дъгата на наказателното поле, но Леви Нтумба се намеси сигурно. Домакините опитаха да отговорят в заключителните минути, като Кристиян Балов и Емил Стоев тестваха рефлексите на Петър Маринов, който се справи без грешка.

До края Браян Собреро също пробва да увеличи преднината на гостите, но Нтумба спаси удара му и резултатът остана непроменен. След загубата Славия заема осмата позиция в подреждането, записвайки четвърто поредно поражение от началото на 2026 година.