Септември нанесе на ЦСКА първа загуба за годината

Септември поднесе една от изненадите на 23-ия кръг в Първа лига, след като се наложи с 2:0 над ЦСКА и прекъсна силната серия на „червените“ през пролетта.

Гостите започнаха по-активно срещата и създадоха няколко положения пред вратата на съперника, но не успяха да се възползват. Най-добрата възможност се откри пред Мохамед Брахими, чийто удар премина покрай целта, а попадение на Пиедраита не бе зачетено заради засада.

Септември също погледна към противниковата врата и на няколко пъти застраши защитата на гостите. Валантайн Озорнвафор пропусна от близка дистанция, а Бертран Фурие не успя да преодолее вратаря Лапоухов от изгодна позиция през първата част.

В началото на второто полувреме съдията Никола Попов посочи бялата точка за ЦСКА след падане на Брахими в наказателното поле, но след намеса на ВАР решението бе отменено.

Малко след изминаването на час игра домакините стигнаха до откриващ гол. Бертран Фурие се оказа най-съобразителен в наказателното поле и от близко разстояние изпрати топката в мрежата. Ситуацията бе прегледана за евентуална засада, но попадението бе признато.

До края „армейците“ опитаха да упражнят натиск в търсене на изравняване, но действията им в последната третина бяха разпокъсани и не затрудниха сериозно стража Янко Георгиев.

В добавеното време Септември сложи точка на спора. Никола Фонтен проби през центъра, преодоля Лумбард Делова и с точен удар в долния ляв ъгъл оформи крайното 2:0. С успеха тимът събра 21 точки и се изкачи до 13-ото място, докато ЦСКА допусна първа загуба през пролетния дял и остава четвърти с 40 пункта.