БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 00:47 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Септември нанесе на ЦСКА първа загуба за годината

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

"Червените" изиграха слаб мач и не стигнаха дори до точка.

Септември София - ЦСКА София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Септември поднесе една от изненадите на 23-ия кръг в Първа лига, след като се наложи с 2:0 над ЦСКА и прекъсна силната серия на „червените“ през пролетта.

Гостите започнаха по-активно срещата и създадоха няколко положения пред вратата на съперника, но не успяха да се възползват. Най-добрата възможност се откри пред Мохамед Брахими, чийто удар премина покрай целта, а попадение на Пиедраита не бе зачетено заради засада.

Септември също погледна към противниковата врата и на няколко пъти застраши защитата на гостите. Валантайн Озорнвафор пропусна от близка дистанция, а Бертран Фурие не успя да преодолее вратаря Лапоухов от изгодна позиция през първата част.

В началото на второто полувреме съдията Никола Попов посочи бялата точка за ЦСКА след падане на Брахими в наказателното поле, но след намеса на ВАР решението бе отменено.

Малко след изминаването на час игра домакините стигнаха до откриващ гол. Бертран Фурие се оказа най-съобразителен в наказателното поле и от близко разстояние изпрати топката в мрежата. Ситуацията бе прегледана за евентуална засада, но попадението бе признато.

До края „армейците“ опитаха да упражнят натиск в търсене на изравняване, но действията им в последната третина бяха разпокъсани и не затрудниха сериозно стража Янко Георгиев.

В добавеното време Септември сложи точка на спора. Никола Фонтен проби през центъра, преодоля Лумбард Делова и с точен удар в долния ляв ъгъл оформи крайното 2:0. С успеха тимът събра 21 точки и се изкачи до 13-ото място, докато ЦСКА допусна първа загуба през пролетния дял и остава четвърти с 40 пункта.

Свързани статии:

Първа лига: Септември София – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Септември София – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)
Домакините се наложиха с 2:0 и спряха победната серия на "червените".
Добруджа продължава да се изкачва в класирането след победа над Черно море
Добруджа продължава да се изкачва в класирането след победа над Черно море
Тимът от Добрич е сред отличниците в Първа лига от началото на 2026...
Чете се за: 01:52 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Септември София #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
4
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
5
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на „Евровизия 2026“
6
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Български футбол

Христо Арангелов: Справихме се перфектно
Христо Арангелов: Справихме се перфектно
Христо Янев: Поведението ни беше скандално Христо Янев: Поведението ни беше скандално
Чете се за: 01:20 мин.
Първа лига: Септември София – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Септември София – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)
Илиан Илиев: Изиграхме мача по изключително глупав начин Илиан Илиев: Изиграхме мача по изключително глупав начин
Чете се за: 01:37 мин.
Ясен Петров: Трябва да сме здраво стъпили на земята Ясен Петров: Трябва да сме здраво стъпили на земята
Чете се за: 01:25 мин.
Добруджа продължава да се изкачва в класирането след победа над Черно море Добруджа продължава да се изкачва в класирането след победа над Черно море
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта? След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?
Чете се за: 12:00 мин.
Европа
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България,...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ