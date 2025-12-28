БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Локомотив София се отказа от четирима играчи

Спорт
Столичните "железничари" се разделиха с трима от играчите.

Снимка: startphoto.bg
В Локомотив София промени по селекцията не липсват. Столичните „железничари“ повече няма да разчитат на четирима от своите футболисти, съобщиха официално от клуба. Част от тима вече не са Октавио Мантека, Патрик-Габриел Галчев, Лука Иванов и Жарко Истатков. Договорът за наем на Галчев изтече, а останалите трима играчи се разделиха с отбора.

Галчев изигра 31 мача с „червено-черната“ фланелка, в които отбеляза 3 попадения и записа 3 асистенции.

Лука Иванов е юноша на клуба и изигра 68 мача за първия отбор.

Истатков има 5 мача на вратата на Локомотив, а през изминалия полусезон бе под наем в Спортист (Своге).

За Октавио това бе втори период в клуба, като той има общо 54 срещи, 13 попадения и 5 асистенции с „червено-черната“ фланелка.

Ръководството на Локомотив благодари и на четиримата за професионализма през годините и им пожелава много здраве, щастие и успехи в бъдеще!", написаха "червено-черните".

Патрик-Габриел Галчев трябва да се завърне от Левски, откъдето да решат дали да го използват през пролетта или да продължи в друг отбор.

