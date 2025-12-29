Левски се разделя с Патрик Мислович

ПФК Левски и Патрик Мислович се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

"Словашкият полузащитник стана част от Левски в началото на 2024 година. Със синята фланелка той записа 46 мача и отбеляза 2 гола. Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски благодарят на Патрик Мислович за професионализма и всеотдайността със синия екип и му пожелават здраве, лични и професионални успехи", написаха от Левски на официалния си сайт.

От Левски имат амбицията да се подсилят с няколко нови попълнения, но за да стане това, първо клубът трябва да се раздели с част от ненужните играчи, сред които беше и Патрик Мислович. В тази графа са още Карлос Охене, както и бразилското крило Фабио Лима.