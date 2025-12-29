БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията

У нас
Не са на дневен ред промени в Конституцията. Това заяви в "Денят започва" конституционният съдия Янаки Стоилов. Според него, за да се промени моделът на управление, от който хората масово са недоволни, трябва да има честни и свободни избори.

Проф. Янаки Стоилов, конституционен съдия: "Системата формално е демократична, но по същество е олигархична. В тези масови протести предимно се чуха призиви за премахване на досегашния модел на управление и тези които го олицетворяват, но ние трябва да назовем ясно какви са чертите на този модел. Този модел включва високи нива на корупция, намаляване на професонализма в управлението, превръщане на регулаторите в придатък на политическата власт, намаляване на независимостта на стдебната система, участие на партии, които преди избори се определят като несъвместими, а след това влизат в съюзи, споделяйки власта."

Относно последните конституционни промени, Стоилов каза:

"След последното изменение Конституцията не гарантира реализация на функцията на президента по съставяне на служебен кабинет. Според мен има още един вреден ефект, че за позиции, за които са необходими определени професионални и други качества, се търсят хора, които се привиждат като потенциални кандидати за съвсем друга роля, която трябва да се изпълнява. След Нова година предстои връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Ако партиите потвърдят тези позиции, които вече изразиха, тогава ще се премине към следващата фаза – консултации за съставене на служебен кабинет. Дали ще има кандидат, който е в състояние да предложи състав на правителство, което да бъде назначено, сега е рано да се разсъждава. При всички случаи аз няма да се впускам в обсъждане на хипотези, които могат да се превърнат в реален конституционен казус."

Важни са организацията и контролът върху изборния процес, посочи конституционният съдия.

"В решението на Конституционния съд във връзка с подадените жалби, бяха установени редица нарушения, които се отнасят до организацията, провеждането и отчитането на изборните резултати. Често вниманието е съсредоточено върху технологията, по която се гласува. Трябва да обърна внимание, че няма технология, която не може да бъде опорочена от тези, които я прилагат, но все пак има такива, които по-трудно се поддават на манипулация. И за това е важно по какъв начин се гласува, но по-важно е каква е организацията и контролът върху изборния процес, т.е. как действат участниците, на които са възложени определени правомощия и особено за какво се гласува. Някак покрай дискусията за това как да бъдат подобрявани изборните правила, поне за сега още не се вижда разговор за какво са изборите и какво те трябва да решат."

Вижте целия разговор във видеото

#промени в Конституцията #конституционен съдия #Янаки Стоилов

Последвайте ни

Водещи новини

