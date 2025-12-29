БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Напрежение след наводнението в Гелеменово, има ли незаконни къщи и асфалтов път върху дигата?

Очаква се днес да започне описването на щетите от наводнението в пазарджишкото село Гелеменово. До бедствието се стигна след падналите пороини дъждове преди дни.

Няколко приземни етажа и дворове, както и земеделски площи бяха залети на Коледа от придошлите води на река Телки дере. Междувременно се стигна до напрежение между местните и "Напоителни системи". Според хората до наводнението се е стигнало заради непочистеното корито на река Елшишка и големият водосбор от двете, който се получава. А не заради ниската дига на реката.

От "Напоителни системи" обаче посочват, че проблемът е в незаконен асфалтов път, който минава върху дигата. Заради невъзможността да изпълнят задълженията си, "Напоителни системи" ще сезират прокуратурата.

