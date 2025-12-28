Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи

Снимка, генерирана с изкуствен интелект се разпространява в социалните платформи, като голяма част от тези, които я споделят вярват, че е истинска. На снимката е изобразен вече бившият директор на 138-о училище, обвинен в поставянето на камери в училищните тоалетни и за това, че е създал порнографски материали чрез заснемане със скрити камери - като за създаването на материалите са използвани непълнолетни лица.

До него е млада режисьорка, която стана популярна от антиправителствените протести от последните седмици. Това не е единственият случай, при който казусът с бившия директор бе използван за дезинформационна кампания.

15 секунди - толкова е отнело създаването на тази фалшива снимка. Фактът, че самият автор е написал, че тя е генерирана с изкуствен интелект не спира лавината от споделяния и обидни коментари. Псевдоновинарски сайтове, част от пропагандната машина, задействат разпространението й и така тя достига до широк кръг потребители.

Това става и през профили като този с шестима приятели, който я публикува в десетки групи.

Лекси Фльор - съвременен артист: "Като я видях се чудих кой е този чичко на снимката с мен, защото прочетох нали за него, но не знаех как изглежда. Как могат да смятат, че е истинска, само като погледнат фотоапарата е ясно, че е изкуствен интелект. Пръстите ми са ги направили много красиви, дълги, тънки, а моите пръсти са късички и дебелички."

Снимката е създадена от Здравко Василев - участник в популярни риалити формати. Ясно се виждат инициалите му, които е поставил върху изображението.

Здравко Василев - автор на изкуственото изображение: "-В снимката няма нищо обидно и просто да кажем, че е политическа сатира. Свързвате едно младо момиче с човек, който е обвиняем? -Мммм. (мълчи) По какъв начин ги свързвам, те са свързани така или иначе като идеология, като партийна принадлежност и т.н. Това не е така. Този дирекор няма партийна принадлежност, която да е ясна. -На снимките, които има на мероприятията? И те са фалшиви."

Става въпрос за тези две снимки, на които с програма за обработка на изображения е добавено логото на политическа формация, за да се манипулира общественото мнение, че задържаният Александър Евтимов има нещо общо с нея. В единия случай става въпрос за събитие, организирано от Столична община, свързано с училището, а в другия - събитие в езиков център, с който училището си партнира. Това са оригиналите - на тях няма лого:

Според Лекси Фльор, която казва, че не за първи път е обект на дезинформация, значение има и проукраинската й позиция.

Лекси Фльор - съвременен артист: "В България това да се каже публично, създава кампания срещу човека, който го е казал, за да се дискредитира и да не му се вярва и второ, ако някой друг иска да говори по тази тема да му е ясно какво ще му се случи, ако изрази правото си на мнение."

А ето така - за секунди всеки може да генерира фалшива снимка. И да подведе тези, които отказват да мислят критично.



