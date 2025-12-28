БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Чете се за: 01:00 мин.
Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна

Мартин Гицов
Чете се за: 06:15 мин.
По света
Разговорите във Флорида се водят на фона на ескалация на бойните действия и интензивна дипломация

В този час започва ключовата среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп в Съединените щати. Очаква се разговорите да дадат отговор на въпроса как ще изглежда евентуалното споразумение между Киев и Москва, което да сложи край на войната в Украйна.

Разговорите се провеждат в личната резиденция на Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго след седмица на интензивни преговори.

Разговорът се провежда и на фона на интензивни взаимни удари - Русия атакува украински градове и инфраструктура, а Украйна - руски летища и енергийни обекти.

Началото на разговорите е обявено точно за 20 часа във Флорида. Целта е уточняване на Плана за край на войната в Украйна. Два часа преди началото на разговорите домакинът обяви, че е имал "много продуктивен" телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин. Според Кремъл той е бил по инициатива на американската страна и е продължил час и 15 минути. Доналд Тръмп е изслушал внимателно руската оценка за перспективите за мирно уреждане на конфликта.

А преди минути от Москва посочиха, че Украйна трябва да вземе без отлагане "смело решение" за Донбас, необходимо за край на войната. Тръмп и Путин ще разговарят отново след срещата със Зеленски, твърди Кремъл.

Срещата Тръмп-Зеленски се провежда на фона на редица предизвикателства - остават нерешени редица въпроси, продължават и руските удари. Сред основните теми са съдбата на Донбас, бъдещето на Запорожката ядрена централа и устройството на следвоенна Украйна.

Украинският президент заяви, че Киев прави всичко по силите си за край на войната, но постигането на окончателен мир зависи от партньорите на Украйна. Според него те трябва да засилят натиска върху Москва, така че тя да усети последиците от своята агресия.

По време на срещата им Тръмп и Зеленски ще проведат телефонен разговор с европейски лидери, отбеляза украинският президент. Този разговор е насрочен за 21 часа. Преди разговорите в Мар-а-Лаго Зеленски съобщи, че "обстойно" е разговарял с британския премиер Киър Стармър.

Кадрите от 18 август тази година на срещата в Белия дом на Зеленски и Тръмп припомнят отношенията между двамата лидери, които преминаха през много обрати. Няколко пъти се промени и позицията на Тръм спрямо Русия след срещата в Аляска с руския лидер Путин.

Обсъдени са били подготовката за срещата с Тръмп, както и украинските контакти с европейските партньори, посочи Зеленски. Той е информирал британския лидер за ситуацията на фронта и последиците от руските удари срещу страната му. Днес според Зеленски Киев и Вашингтон са постигнали съгласие по 90 процента от точките в мирния план, но без решение засега е въпросът за евентуални териториални отстъпки в полза на Русия.

Москва настоява да получи целия Донбас, включително районите, които остават под украински контрол. Киев иска замразяване на конфликта на сегашната фронтова линия. Като компромис Вашингтон предвижда създаване на свободна икономическа зона, ако Украйна се изтегли.

Пред американското издание "Аксиос" украинският лидер е изразил надежда да смекчи американското искане за пълно изтегляне на украинските части от Донбас. Ако това не се случи, цялото споразумение за мир от 20 точки трябва да бъде поставено на референдум, твърди Зеленски. Според "Аксиос" официален Вашингтон оценява допускането на териториални отстъпки като голяма крачка напред. Зеленски обаче обвързва допитването с 60-дневно прекратяване на огъня за подготовка и провеждане на вота.

Последни сондажи сочат, че повечето украинци биха отхвърлили плана. Срещата Тръмп - Зеленски беше предшествана от седмици дипломатически усилия с участието на европейските съюзници на Киев, които се мобилизираха за очертаване на контурите на следвоенни гаранции за сигурност на Киев, които да бъдат подкрепени и от Съединените щати.

Според Зеленски последните руски удари срещу страната му показват, че Москва не желае мир. Канадският премиер Марк Карни отбеляза, че мирът изисква желание от руска страна. Позицията на Путин е, че Украйна трябва да изтегли напълно силите си Донбас, Запорожка и Херсонска област и официално да се откаже от планове за членство в НАТО.

След разговори със Зеленски в събота председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посочи, че остава "справедлив и траен мир", който запазва суверенитета и териториалната цялост на Украйна и засилва нейните отбранителни способности.

#среща Зеленски Тръмп #преговори за мир в Украйна #войната в Украйна

