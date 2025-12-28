БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Чете се за: 01:00 мин.
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина...
Чете се за: 01:22 мин.
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Чете се за: 00:35 мин.

Силен вятър разнесе боклука из „Люлин"

Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Жителите на квартала вече трети месец се сблъскват с препълнени контейнери и нередовен график на сметоизвозването

силен вятър разнесе боклука bdquoлюлинldquo
Силният вятър разпиля неприбрания боклук по улиците и междублоковите пространства в няколко от районите на София, които са в капана на кризата с боклука. Вече трети месец жителите на „Люлин“ се сблъскват с препълнени контейнери и нередовен график на сметоизвозването. Днес проблемът стана още по-видим, заради времето. Как живее кварталът в условията на продължаваща криза със сметоизвозването?

Жителите на столичния квартал „Люлин“ осъмнаха за пореден ден с отрупани с боклук улици. Този път ситуацията допълнително се усложни от силния вятър в София, който бушува от снощи и разпиля отпадъците навсякъде из квартала.

Зорка Гюрджийска - домоуправител: "Кучета, котки размъкват. Дано посрещнем Новата година по-приятно и да няма такива неща, хората са отчаяни."

Подобна е ситуацията и на улица „Тодор Влайков“, отново в „Люлин“. Живеещите там твърдят, че повече от седмица отпадъците им не са извозвани, а поривите на вятъра днес ги разнесе по тротоарите и пътното платно.

Стилян: "На никой не е приятно да гази в боклуците, имаме домашен любимец, като види боклука започва да се рови."

Светлозар Топалов: "От две седмица не е минавал камион да изхвърли боклука, на съседните минават, тук са ни забравили, обещанията, които дават не са истински."

Люлинчани настояват за по-добър график за извозването на боклука, притесняват се и от разпространяване на зарази, заради боклука.

Същото искат и жителите на районите "Подуяне", "Изгрев" и "Слатина", които вече месец са в същата ситуация - без договор за сметопочистване. Това днес се усети като че ли най-силно, защото кварталните улици и градинки заприличаха на своеобразни сметища. А в социалните мрежи жителите на кварталите през целия ден публикуваха снимки с последствията от бурните ветрове - някои с възмутителен текст, други с хумористично-ироничен.

