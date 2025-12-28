С празнична литургия в църквата "Свети Стефан" завърши посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Със Света литургия в символно за българската история място, някогашното предградие на Цариград "Сан Стефано", завърши мирното посещение на Патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Дреският Митрополит Апостол определи Българската православна църква като най-голямата дъщеря и сестра на Константинополската патриаршия, а Патриарх Даниил пожела православното ни единство да пребъде навеки.

Посещението на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия започна от местата, които са символни за постигането на Българската църковна независимост през 1870 година. И завърши, буквално, на метри от мястото, където е подписан Санстефанският мирен договор и дал свободата на България през 1878 г. Това постави рамката и по думите на Патриарх Даниил ни задължава да пазим постигнатото от предците ни.

Сградата, в която е подписан договорът, поставил началото на Третата Българска държава, отдавна я няма, но в близост е запазен православния храм „Св. Стефан“ в някогашното предградие на Цариград "Сан Стефан" и днес този храм посрещна Българският патриарх.

Даниил, Патриарх Български и Митрополит Софийски: "Като приемници на Нашите предци, ние днес сме длъжни да правим всичко възможно онова, което ни съединява, този мир, който Господ ни дава и към който ни е призовал да се стараем да го опазим."

Вселенският патриарх изрази радост от четирите дни в които е общувал с Негово Светейшесво Даниил – Български.

Вартоломей, Вселенски патриарх: "Благодаря много, че предприе това мирно посещение, което вече е едно историческо събитие. Помолих Негово Светейшество да предаде на Светия Синод нашите братски поздрави и благопожелания към всички Ви за Новата година."

За Негово Светейшество Патриарх Даниил трудностите в отношенията на църквата ни с Вселенската патриаршия са в историята.

Снимки: БТА

Даниил, Патриарх Български и Митрополит Софийски: "Да се стремим да пазим това братско общение и единство на вярата ни, която Господ ни е заповядал."

По думите на Патриарх Даниил различни мнения по някои църковни въпроси има, но те се преодоляват в диалог.