Вижте словото на патриарх Даниил, произнесено в българския храм „Свети Стефан“ в Истанбул

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил оглави богослужението на храмовия празник на историческия български храм „Свети Стефан“ в Истанбул. С него съслужиха архиереи от светата Константинополска патриаршия и Българската патриаршия. Сред гостите беше и вицепрезидентът Илияна Йотова.

Вижте словото на Българския патриарх Даниил на богослужението в историческия български храм "Св. Стефан":

"В третия ден след Рождество Христово – ден трети и от нашето мирно посещение при майката Църква, светата Вселенска Константинополска патриаршия, – в който ден честваме и паметта на първомъченика на нашата вяра, свети архидякон Стефан, имаме радостта да отслужим Тайнството на светата и божествена Евхаристия в скъпия за всяко православно българско сърце и истинско украшение на този царствен град храм "Свети Стефан"."

"Пръв дякон и в същото време пръв мъченик на Църквата Христова, свети Стефан винаги ни подсеща за две неща – за това, че всички ние, които се именуваме с Христовото име, и особено онези сред нас, които сме удостоени със свещен сан в Църквата Христова, сме призвани да бъдем на първо място служители – служители Божии и на верния Божи народ, и второ, че християнското звание още от самото начало на живота на Църквата е звание изповедническо и мъченическо, че по всяко време и на всяко място всеки един от нас трябва да бъде готов да претърпи изпитания и страдания за своята вяра. С подвига на изповедничеството са украсени и с реки от драгоценна мъченическа кръв са напоени и съдбините на нашите свети Църкви – Константинополската Вселенска Патриаршия и Българската Патриаршия, и това е нещо, което ние не можем и не трябва никога да забравяме. И макар за един дълъг период от време отношенията между нас да не са били безпроблемни – нещо, за което винаги ще ни напомня и този свят Божи храм, нашите Църкви обаче остават неизменно обединени в най-дълбинната си същност – като членове на Тялото Христово, което, в света, винаги е изложено на „тъмнината от тоя век“ (Еф. 6:12), но и което, след всяко ново изпитание и страдание, се възправя още по-силно отпреди, защото Църквата е основана върху камъка на вярата, за да надделява – съгласно уверението на Господа – дори и над „портите адови“ (Мат. 16:18)."

Като човеци, и особено като християни, ние не можем да не помним историята, заедно с всичко онова, което е добро и вдъхновяващо в нея, но и с недоброто и грешките, които се стремим, според силите си, да не повтаряме, ала в същото време – и отново като християни – не можем и не трябва да живеем с миналото, защото вярата, с която живеем и която изповядваме, е вяра есхатологична, и затова нашият взор следва да бъде насочен към „изпълнението на времената“, когато ние знаем, че Бог ще съедини „всичко небесно и земно под един глава – Христа“ (Еф. 1:10). Нашият Господ ни учи да не живеем нито с вчерашния ден, нито с утрешния, защото „доста е на всеки ден злобата му“ (Мат. 6:34), а вместо това винаги да живеем и работим, да обичаме Бога и ближния и да творим добро в днешния ден и в настоящето, което ни е дадено по Божия воля. И ето, днес ние сме тук, в храма, който винаги ще ни напомня за дните и годините на най-силните пориви на православния български род за възстановяването на неговото достойнство, на неговата свобода и независимост, заедно с неговата църковна и държавна самостоятелност. Тук стоим със синовна благодарност към всички, които са допринесли за това, но и със съзнанието, че всичко това е останало в миналото, а от нас се очаква да градим днес нашето настояще – като Църква и общество, като народ и държава. Бог да прости всички дейци за политическа и църковна самостоятелност на нашия народ!

Днес православният български народ отдавна се радва на всичко онова, за което радееха и достойно се бореха дейците на нашето Възраждане: страната ни е част от голямото европейско семейство, а Православната ни църква е в благодатно братско канонично общение с всички сестри – Православни църкви, носейки служението си пред Бога и поверения ѝ от Него народ със съзнание за своя дълг и своите високи отговорности. За всичко това ние и днес отправяме благодарствените ни молитви към Всеподателя, в старание да бъдем достойни за всички блага, с които Той щедро ни е обдарил. Изправени пред светия Олтар, в братско съслужение със събратята-архиереи от светата Константинополска Патриаршия, днес ние заедно се помолихме на Господа „за небесен мир и спасение на всички човеци, за мир на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и тяхното единение, за този свят храм и всички ония, които с вяра, благоговение и страх Божи влизат в него“. И вярваме, че тази наша обща молитва е чута, защото тя извира от дълбините на нашите сърца. И както Господ Иисус Христос – по думите на свети апостол Павел – „обикна Църквата и предаде Себе Си за нея, … за да я представи на Себе Си славна Църква, която няма петно, или порок, или нещо подобно, но да бъде света и непорочна“ (Еф. 5:25-27), така и ние се стремим, според силите си, така да обичаме Бога и Църквата, отдавайки ѝ най-доброто от себе си, че да бихме поне малко се уподобили на Христа и Неговата жертвена любов към Църквата и целия свят, който в нашите дни страда с неимоверни страдания поради отдалечаването си от Бога и, както никога, жадува за Неговото слово и истина, за Неговата любов и велика божествена милост, които сме призвани да възвестяваме и оделотворяваме – в свидетелство за това, че сме достойни Негови ученици (срв. Иоан 13:35). Ако пък имаме Христовата любов, то ще ги има и плодовете на нашето служение, както чуваме да казва Сам нашият Господ: „С това ще се прослави Моят Отец, ако вие принасяте много плод, и тогава ще бъдете Мои ученици“ (Иоан 15:8).

Снимки: БТА