На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина...
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Тръмп заяви, че е провел „много продуктивен" разговор с Путин преди срещата си със Зеленски

По света
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е провел „добър и много продуктивен“ телефонен разговор с руския президент Владимир Путин преди срещата си с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида по-късно днес, предаде Ройтерс.

„Тъкмо проведох добър и много продуктивен телефонен разговор с президента на Русия Путин преди срещата ми в 13:00 часа (местно време – 20:00 часа българско – бел. ред.) днес с президента на Украйна Зеленски. Срещата ще се проведе в основната столова на Мар-а-Лаго. Представителите на пресата са поканени“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Ройтерс допълва, позовавайки се на руски медии, че Кремъл потвърждава, че Путин и Тръмп са говорили по телефона.

#преговори за Украйна #Влодимир Зеленски #Доналд Тръмп #войната в Украйна

