И Областната дирекция на МВР - Монтана с нов директор

Назначиха нов директор на Областната дирекция на МВР - Монтана. Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от 2 март т.г. временно е преназначен старши комисар Иван Аврамов.

Представянето му пред ръководния състав на полицейската дирекция бе направено днес от зам.-министър Калоян Милтенов. Той отправи апел към служителите да проявят професионализъм, морал и доблест във връзка с предстоящите парламентарни избори и да бъдат непримирими към нарушенията, които могат да доведат до касиране на вота.

Новият ръководител на полицейската дирекция в Монтана заяви, че поема поста след 30-годишна служба в системата на МВР, както и че е работил по много случаи с голяма част от служителите. Старши комисар Иван Аврамов увери, че при изпълнение на служебните задължения ще бъдат положени усилия за смела, честна и безпристрастна работа, съобразно законовите разпоредби.

Старши комисар Иван Аврамов е роден на 3 август през 1972 г. в гр. Лом. Завършил е висше образование във ВВТУ в София. През 1996 г. започва работа в системата на МВР като разузнавач в "Криминална полиция" в Лом. През годините е преминал множество специализирани курсове в Академията на МВР – за първоначална професионална подготовка, за повишаване на професионалната квалификация, за професионална специализация и други. От 2009 г. до 2021 г. заема ръководни длъжности в криминална полиция на Районно управление в Лом. През 2023 г. е бил заместник-директор на ОДМВР - Монтана.

До назначаването му за директор е изпълнявал длъжността началник на сектор "Криминална полиция" в Районно управление – Лом. За постигнати успехи в служебната дейност е отличен с 27 награди – 7 награди "обявяване на благодарност" от ръководството на МВР и 20 награди "Писмена похвала" от преките ръководители.