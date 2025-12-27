Спират укрепването на дигата в Гелеменово заради спор за незаконни къщи

Служителите на „Напоителни системи“ – клон "Тополница" спряха работа по възстановяването на скъсаната дига на река Телки дере в пазарджишкото село Гелеменово.

Тежката техника, която работеше два дни по укрепване на речния участък, напусна землището на селото. Това е станало понастояване на кмета на селото Светлана Андреева, която заедно с жителите на Гелеменово са поискали работата на терен да бъде преустановена.

Потърсихме за коментар управителя на клон „Тополница“ към "Напоителни системи" Сашка Маврикова, която обясни, че непосредствено в петата на дигата има построени 4 къщи и асфалтов път, които намаляват височината на съоръжението в реката. За да се изчисти коритото от растителност, се е наложило пътят да бъде разрушен, за да се вдигне височината на дигата. Тази сутрин обаче кметът на селото Светлана Андреева заедно с местни жители са забранили изсичането на дървета там и разрушаването на асфалтовата настилка.

Според Маврикова тези къщи са незаконно построени там, както и пътят, който по думите ѝ е асфалтиран преди 2 години. Това наложило тежката техника да бъде изтеглена. Предстои Министерството на земеделието и храните да подаде сигнал до прокуратурата. Дигата в Гелеменово е укрепена и в момента няма риск за населението, заявиха от "Напоителни системи". Тя обаче трябва спешно да бъде повдигната и да се възстанови както е била, в противен случай реката пак ще прелее при по-обилни валежи, обясниха още от дружеството.

Кметът на село Гелеменово Светлана Андреева не беше открита за коментар.