Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово. Продължаващият повече от денонощие дъжд предизвика сериозни проблеми в Пазарджишко. Малко след 15:00 часа дерето Телки дере рязко е повишило нивото си в най-ниската точка на селото – в близост до стадиона, като водата е преляла над дигата.

Наводнени са дворове и приземни етажи на няколко имота, като са нанесени материални щети.

Пред медиите кметът на Пазарджик Петър Куленски съобщи, че официално е обявил частично бедствено положение за село Гелеменово.

„Искам да благодаря на кметовете на Гелеменово и Сарая, на екипите на Напоителни системи, МВР, пожарната, областната управа, доброволците, както и на собствениците на кариери и строителни фирми, които предоставиха строителна механизация и скална маса. Благодарение на бързата им реакция дигата на Телки дере беше укрепена в компрометираните участъци и бяха предотвратени по-сериозни последици за населеното място“, заяви Куленски.

От Областната дирекция на МВР – Пазарджик допълниха, че са наводнени няколко частни имота, но в тях няма хора, както и земеделски площи около дерето. Към този етап няма опасност за жителите на селото.

Екипи на Напоителни системи ще продължат да работят по укрепването на дигата и през нощта, като към момента нивото на водата вече започва да се понижава.

В следващите дни междуведомствена комисия ще извърши оглед на щетите, след което ще започне поетапното им отстраняване, допълни кметът.