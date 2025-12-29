"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации

Щастлив край на годината за двама пациенти на Александровска болница. Утре те ще бъдат изписани, след успешни бъбречни трансплантации. И двамата се чувстват отлично и нямат търпение да посрещанат Нова година вкъщи със семействата си. С нови бъбреци и нови мечти.

Мустафа Али: "Винаги имах надежда, че някой ден ще се случи, ето, че по Коледа стават чудеса!"

Николай Вълканов: "Надеждата винаги умира последна, качеството на живот с тази дилаиза беше по-надолу, има много неща, които не можеш да правиш, когато си от другата страна, сега вече имам шанс за нов живот.

БНТ: Какво очаквате?

-Пътувания, дори можеш да се окъпеш по друг начин - вижте какви малки неща."

Доцент Пламен Димитров - уролог, началник на операциония блок към Клиника по урология на УМБАЛ “Александровска”: "Новите бъбреци работят и показателите вече при тях са в нормални стойности и няма какво да искаме по-доро.

БНТ: Достатъчно ли са донорите?

- Не, за съжаление от години не достигат и листата на чакащи не е малка."