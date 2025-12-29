БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации
Слушай новината

Щастлив край на годината за двама пациенти на Александровска болница. Утре те ще бъдат изписани, след успешни бъбречни трансплантации. И двамата се чувстват отлично и нямат търпение да посрещанат Нова година вкъщи със семействата си. С нови бъбреци и нови мечти.

Мустафа Али: "Винаги имах надежда, че някой ден ще се случи, ето, че по Коледа стават чудеса!"

Николай Вълканов: "Надеждата винаги умира последна, качеството на живот с тази дилаиза беше по-надолу, има много неща, които не можеш да правиш, когато си от другата страна, сега вече имам шанс за нов живот.
БНТ: Какво очаквате?
-Пътувания, дори можеш да се окъпеш по друг начин - вижте какви малки неща."

Доцент Пламен Димитров - уролог, началник на операциония блок към Клиника по урология на УМБАЛ “Александровска”: "Новите бъбреци работят и показателите вече при тях са в нормални стойности и няма какво да искаме по-доро.
БНТ: Достатъчно ли са донорите?
- Не, за съжаление от години не достигат и листата на чакащи не е малка."

#бъбречни трансплантации #Александровска болница #пациенти

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистката Богомила Косатева
1
Почина журналистката Богомила Косатева
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
2
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
3
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
4
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
5
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока
6
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация,...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Общество

Всеки трети българин определя изминалата година като добра за страната
Всеки трети българин определя изминалата година като добра за страната
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети - пожарната със съвети заради силния вятър Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети - пожарната със съвети заради силния вятър
Чете се за: 01:07 мин.
Коледен блясък: Майстори от Белослав извайват стъклени играчки за елха Коледен блясък: Майстори от Белослав извайват стъклени играчки за елха
Чете се за: 05:32 мин.
Единно ли е православието? Равносметката след мирното посещение на партиарх Даниил във Вселенската патриаршия Единно ли е православието? Равносметката след мирното посещение на партиарх Даниил във Вселенската патриаршия
Чете се за: 05:52 мин.
Почина бившият председател на СДС Борис Марков Почина бившият председател на СДС Борис Марков
Чете се за: 00:40 мин.
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Всеки трети българин определя изминалата година като добра за страната Всеки трети българин определя изминалата година като добра за страната
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети - пожарната със съвети заради силния вятър Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети - пожарната със съвети заради силния вятър
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията за туризъм...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Коледен блясък: Майстори от Белослав извайват стъклени играчки за елха
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Напрежение след наводнението в Гелеменово, има ли незаконни къщи и...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ