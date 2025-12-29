Студенти събират подписка за предсрочни избори в Сърбия, Вучич обяви вот догодина

Сръбски студенти организираха подписка с искане да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори.

Гражданите могат да подкрепят инициативата в над 100 общини и градове, където студентите са разположили почти 500 щанда. Хиляди хора вече се включиха в подписката.

Снимки: АП/БТА

Снощи президентът Александър Вучич държа реч пред свои привърженици пред парламента. Той заяви, че е приел основното искане на протестиращите. Вучич обяви, че избори ще има догодина, без да посочи конкретна дата и предупреди, че резултатите няма да се харесат на неговите противници.