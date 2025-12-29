Видзев Лодз се присъедини в борбата за Янис Карабельов

Бългаpският полузащитник Янис Карабельов, който играе за Партизан (Белград), продължава да привлича интерес на отбори извън сръбското първенство. След като вчера се появи информация, че е бил набелязан от един от най-популярните отбори в Германия – Шалке 04, сега сайтът mozzartsport.com съобщава за още един кандидат.

Италианският журналист Лоренцо Лепоре, който следи събитията на футболния пазар на Балканите, обяви полският Видзев (Лодз) за заинтересован от услугите на българския футболист.

Амбициозният клуб от Лодз се присъедини към немския Шалке, който според информация на Mozzart Sport е предложил на Карабельов двугодишен договор с опция за още една година, и заплата от 500 000 евро. „Българският национал не се вижда вече в клуба от улица „Хумска“, а и „черно-белите“ са готови да го пуснат. Това показва, че през януари ще има сбогуване, но предстои да видим в каква посока ще поеме“, пише още изданието.

За да се осъществи раздялата, е необходимо заинтересованите клубове да постигнат споразумение с Партизан. Обезщетението трябва да е символично, като се има предвид, че Карабельов е изпаднал в заден план след напускането на привлеклия го треньор Сърджан Благоевич. От друга страна, Партизан ива запор за входящи трансфери, докато не се платят 1,6 милиона на Патрик Андраде заради загубено дело във ФИФА и разходите по самото дело.