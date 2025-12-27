Янис Карабельов с потенциален трансфер в Шалке 04

Българският халф Янис Карабельов може да направи престижен трансфер. 29-годишният футболист на Партизан е желан от германския Шалке 04, твърди сръбското издание Mozzart Sport.

Германският тим, който е номер 1 във Втора Бундеслига е готов да предложи двугодишен договор на полузащитника, като в него има опция и за още един сезон. Карабельов е изкушен и със заплата от 500 000 евро на година. Шалке все още не е постигнал съгласие с Партизан за трансфера, но "гробарите" имат финансови проблеми, като сега се открива възможност за финансови средства.

Карабельов има 27 мача за Партизан във всички турнири през този сезон, в които е вкарал 2 гола и е направил 4 асистенции. Халфът премина в Партизан като свободен агент през лятото, след като преди това игра в Ботев Пловдив.