Грък е новият треньор на Монтана

Монтана се сдоби с нов старши треньор дни преди края на календарната година. Начело на новака в Първа лига застана Акис Вавивалис, обявиха днес официално от клуба. Договорът на гърка с тима е до края на настоящия сезон, като при постигане на добри резултати контрактът ще бъде автоматично подновен до 30 юни 2027 година. Той замени на поста Анатоли Нанков, който напусна в началото на миналата седмица.

За последно Вавалис е бил начело на казахстанския Женис Астана, който се спасява от изпадане от елита на страната. Преди това 40-годишният специалист е водил косовския Дрита.

На представянето на новия наставник присъстваха кметът на града – Златко Живков, както и президентът на клуба в лицето на Румен Панайотов.

„Имахме възможност да избираме между треньорски екипи от Испания и Сърбия, но в крайна сметка се спряхме на гръцкия вариант. Надяваме се Акис Вавалис да успее да изведе отбора над чертата на изпадащите и да избегне зоната, която води до бараж за оставане в efbet Лига. Приятно съм изненадан от факта, че още при първата ни среща той познаваше поименно и по пост всеки един футболист на Монтана“, заяви кметът Живков по време на представянето.

На стадион „Огоста“ Акис Вавалис ще работи заедно със своя сънародник Димитриос Мурас. В треньорския щаб влиза още наставникът на формацията Монтана U19 Дилян Иванов-Дидо, както и Димитър Атанасовски, който остава треньор на вратарите – позиция, която заемаше и при предишния старши треньор.